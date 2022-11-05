Ender Bilgin'den flaş Galatasaray-Beşiktaş derbisi tahmini!

ENDER BİLGİN - GOLSÜZ BİTMEZ
Yılın son derbisi saçma sapan Dünya Kupası arasının bir hafta öncesine denk geldi.
ENDER BİLGİN - GOLSÜZ BİTMEZ
Yılın son derbisi saçma sapan Dünya Kupası arasının bir hafta öncesine denk geldi.
Valerien Ismael'in ömrü yetmediği için, mücadele teknik adamlar açısından "eşik maçı" olmaktan çıktı.
İki takımın zirvedeki geleceği adına konuşmak için de erken. Daha köprünün altından çok su akar.
Yine de derbi galibiyeti Galatasaray'a da Beşiktaş'a da ilaç gibi gelir.
"Beraberlik kimseyi üzmez" maçı değil bu! Hele Fenerbahçe son iki maçını kazanırsa…
Hep söylediğim gibi derbide ev sahibi bir adım öndedir.
Okan hoca artık "acaba" ları ortadan kaldırmak zorunda. Şenol Güneş böyle maçları çok oynadı.
"Şampiyonluk yolunda yürümeye hazırım" mesajı vermek için daha iyi fırsat olur mu?
Galatasaray adına Abdülkerim'in cezasının bir maça inmesi büyük kazanç.
Kadro kalitesi ve derinliği ev sahibi lehine gibi görünse de bu derbi o kaba sığmaz.
Sonucu kestirmek güç ama bu defa golsüz bir maç izlemeyeceğimize eminim.
Geçen hafta, "Yazılım elini çabuk tutup Halil Umut Meler yazmış" demiştim.
Açıkçası şu ortamda hakemin yerinde olmak istemezdim. Nihayetinde eldeki en kariyerli isim düdük çalacak.
Çok formda olmasa bile kimse bu tercihe burun kıvıramaz. Umalım da sadece futbol konuşulsun.