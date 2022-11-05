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Ender Bilgin'den flaş Galatasaray-Beşiktaş derbisi tahmini!

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak. Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin de mücadeleye dair flaş bir tahminde bulundu. İşte o yazı... (GS BJK spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 08:55
Ender Bilgin'den flaş Galatasaray-Beşiktaş derbisi tahmini!

ENDER BİLGİN - GOLSÜZ BİTMEZ

Yılın son derbisi saçma sapan Dünya Kupası arasının bir hafta öncesine denk geldi.

Ender Bilgin'den flaş Galatasaray-Beşiktaş derbisi tahmini!

Valerien Ismael'in ömrü yetmediği için, mücadele teknik adamlar açısından "eşik maçı" olmaktan çıktı.

Ender Bilgin'den flaş Galatasaray-Beşiktaş derbisi tahmini!

İki takımın zirvedeki geleceği adına konuşmak için de erken. Daha köprünün altından çok su akar.

Ender Bilgin'den flaş Galatasaray-Beşiktaş derbisi tahmini!

Yine de derbi galibiyeti Galatasaray'a da Beşiktaş'a da ilaç gibi gelir.

Ender Bilgin'den flaş Galatasaray-Beşiktaş derbisi tahmini!

"Beraberlik kimseyi üzmez" maçı değil bu! Hele Fenerbahçe son iki maçını kazanırsa…

Ender Bilgin'den flaş Galatasaray-Beşiktaş derbisi tahmini!

Hep söylediğim gibi derbide ev sahibi bir adım öndedir.

Ender Bilgin'den flaş Galatasaray-Beşiktaş derbisi tahmini!

Okan hoca artık "acaba" ları ortadan kaldırmak zorunda. Şenol Güneş böyle maçları çok oynadı.

Ender Bilgin'den flaş Galatasaray-Beşiktaş derbisi tahmini!

"Şampiyonluk yolunda yürümeye hazırım" mesajı vermek için daha iyi fırsat olur mu?

Ender Bilgin'den flaş Galatasaray-Beşiktaş derbisi tahmini!

Galatasaray adına Abdülkerim'in cezasının bir maça inmesi büyük kazanç.

Ender Bilgin'den flaş Galatasaray-Beşiktaş derbisi tahmini!

Kadro kalitesi ve derinliği ev sahibi lehine gibi görünse de bu derbi o kaba sığmaz.

Ender Bilgin'den flaş Galatasaray-Beşiktaş derbisi tahmini!

Sonucu kestirmek güç ama bu defa golsüz bir maç izlemeyeceğimize eminim.

Ender Bilgin'den flaş Galatasaray-Beşiktaş derbisi tahmini!

Geçen hafta, "Yazılım elini çabuk tutup Halil Umut Meler yazmış" demiştim.

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