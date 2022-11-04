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Tüzük sınavı

Galatasaray yönetimi, Beşiktaş karşılaşması öncesinde Tüzük Tadil Kongresinde önemli bir sınav verecek. Yarın sabah 10.30'da başlayacak kongrede idari ibrasızlığı ortadan kaldıran ve yönetimlerin görev süresini 3 yıldan 2 yılan indiren maddelerin bulunduğu tüzük tadil tasarısı üyelerin onayına sunulacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 06:50
Tüzük sınavı

Galatasaray yönetimi, Beşiktaş karşılaşması öncesinde Tüzük Tadil Kongresinde önemli bir sınav verecek. Yarın sabah 10.30'da başlayacak kongrede idari ibrasızlığı ortadan kaldıran ve yönetimlerin görev süresini 3 yıldan 2 yılan indiren maddelerin bulunduğu tüzük tadil tasarısı üyelerin onayına sunulacak. Devrim niteliğindeki değişikliklerle yeni bir döneme girilecek.

BİZİM ANAYASAMIZ

Tüzük tadil kongresinin başlayabilmesi için sabah kongrede 900 kulüp üyesinin hazır bulunması gerekiyor. Katılım bu sayının altında kalması halinde oturum otomatikman sona erecek. Başkan Dursun Özbek, "Tüzük bizim anayasamız. Kayıtlı üyelerin yüzde 10'unun orada olması lazım. Bu konuların geniş katılımla tartışmasının, onaylanmasının gereği var" diye konuştu.

OYLAMA BİRE DÜŞECEK

Eski başkanlar Adnan Polat ve Burak Elmas mali yönden ibra edilmiş ancak idari yönden onay alamamış, bu nedenle büyük tartışma ve sıkıntılar yaşanmıştı. Yarınki kongrede, Yargıtay'ın yerleşmiş içtihatlarına da uygun olarak; mali ve idari olmak üzere yapılan 2 oylama bire düşürülecek. Yönetim kurulu ve diğer kurulların görev süreleri iki yıla indirilecek.

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