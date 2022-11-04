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Son şampiyonluk!

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, bu sezon şampiyonluğu çok istediğini söyledi. 36 yaşına gelen başarılı file bekçisi, "Galatasaray ile son bir kere daha şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bu taraftara verdiğimiz sözü umarım tutabiliriz" ifadesini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 06:50
Son şampiyonluk!
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, bu sezon şampiyonluğu çok istediğini söyledi. 36 yaşına gelen başarılı file bekçisi, "Galatasaray ile son bir kere daha şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bu taraftara verdiğimiz sözü umarım tutabiliriz" ifadesini kullandı. Beşiktaş karşısında tüm güçlerini ortaya koyacaklarını da kaydetti.
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