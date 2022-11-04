Kara bulutlar dağılacak mı?

Beşiktaş ve Başakşehir maçları öncesinde Galatasaray'da ger gin bir bekleyiş hakim... 2 maçtan alınacak olumlu ya da olumsuz sonuçlar pek çok değişikliği beraberinde getirme ihtimali bulunuyor. İşte iki farklı durumda ortaya çıkması muhtemel senaryolar:

İKİ KARŞILAŞMANIN KAZANILMASI DURUMUNDA

1. Zirveye sıkıca tutunacak.

2. Okan Buruk'un üzerindeki kara bulutlar dağılacak.

3. Yönetimin eli rahatlayacak.

4. Oyuncularla ilgili "kağıt üzerinde yıldızlar" eleştirileri durulacak.

5. Dünya Kupası arasında rahat çalışma ortamı yakalanacak.

İKİ MAÇIN KAYBEDİLMESİ DURUMUNDA

1. Süper Lig'de zirvenin çok uzağında kalınır. Şampiyonluk rüyası kabusa dönüşecek.

2. Dünya Kupası arası gergin ve mutsuz bir şekilde devam edecek.

3. Yönetime ağır eleştiriler başlayacak. Seçim ve değişim çağrıları artabilir.

4. Okan Buruk'un kalması imkansız hale gelir.

5. Sahada bir türlü bekleneni veremeyen yıldız oyuncuların gönderilmesi gündeme gelebilir.