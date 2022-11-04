Haberler Galatasaray Kara bulutlar dağılacak mı?

Kara bulutlar dağılacak mı?

Beşiktaş ve Başakşehir maçları öncesinde Galatasaray'da ger gin bir bekleyiş hakim... 2 maçtan alınacak olumlu ya da olumsuz sonuçlar pek çok değişikliği beraberinde getirme ihtimali bulunuyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 06:50
Kara bulutlar dağılacak mı?

Beşiktaş ve Başakşehir maçları öncesinde Galatasaray'da ger gin bir bekleyiş hakim... 2 maçtan alınacak olumlu ya da olumsuz sonuçlar pek çok değişikliği beraberinde getirme ihtimali bulunuyor. İşte iki farklı durumda ortaya çıkması muhtemel senaryolar:

İKİ KARŞILAŞMANIN KAZANILMASI DURUMUNDA

1. Zirveye sıkıca tutunacak.

2. Okan Buruk'un üzerindeki kara bulutlar dağılacak.

3. Yönetimin eli rahatlayacak.

4. Oyuncularla ilgili "kağıt üzerinde yıldızlar" eleştirileri durulacak.

5. Dünya Kupası arasında rahat çalışma ortamı yakalanacak.

İKİ MAÇIN KAYBEDİLMESİ DURUMUNDA

1. Süper Lig'de zirvenin çok uzağında kalınır. Şampiyonluk rüyası kabusa dönüşecek.

2. Dünya Kupası arası gergin ve mutsuz bir şekilde devam edecek.

3. Yönetime ağır eleştiriler başlayacak. Seçim ve değişim çağrıları artabilir.

4. Okan Buruk'un kalması imkansız hale gelir.

5. Sahada bir türlü bekleneni veremeyen yıldız oyuncuların gönderilmesi gündeme gelebilir.

DİĞER
Yeşilçamın korkak patronuydu! Kızı meğer kendisinden ünlüymüş
Geçirdiği ameliyat nedeniyle sahnelerden uzak kalacak olan Ajda Pekkan, 2 milyon TL kaybedecek
İşte UEFA ülke puanında son durum!
Serdar Dursun'a Çizme'den kanca! İtalyan basını yazdı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'a 21'lik sol kanat! G.Saray istedi kıymete bindi
Aslan'ı bekleyen kritik viraj! Puan kaybı olursa...
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Tokat'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jorge Jesus: İyi takımlarla oynayacağız Jorge Jesus: İyi takımlarla oynayacağız 01:55
A. Madrid'in Crespo pişmanlığı! 2 milyon euro için... A. Madrid'in Crespo pişmanlığı! 2 milyon euro için... 01:49
Jorge Jesus: İyi takımlarla oynayacağız Jorge Jesus: İyi takımlarla oynayacağız 01:48
‘Yıldız çocuk’ ‘Yıldız çocuk’ 01:47
Szalai: Hedefimize ulaştık bu yüzden de mutluyuz! Szalai: Hedefimize ulaştık bu yüzden de mutluyuz! 01:46
Osayi’ye milli davet Osayi’ye milli davet 01:45
Daha Eski
Szalai: Hedefimize ulaştık bu yüzden de mutluyuz! Szalai: Hedefimize ulaştık bu yüzden de mutluyuz! 01:45
Serdar Dursun'a Çizme'den kanca! İtalyan basını yazdı Serdar Dursun'a Çizme'den kanca! İtalyan basını yazdı 01:45
195 bin lira ceza 195 bin lira ceza 01:44
Kuralar 24 Şubat’ta Kuralar 24 Şubat’ta 01:43
Avrupa’nın prensi Avrupa’nın prensi 01:42
Arda Güler: Çok mutluyum! Arda Güler: Çok mutluyum! 01:41