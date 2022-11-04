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Galatasaray ve Beşiktaş'ta son durum ne? İşte detaylar

Son dakika spor haberi: Galatasaray ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaşacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Kritik müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Her iki teknik adam, tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor. Peki derbi öncesi Galatasaray ve Beşiktaş'ta son durum ne? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 13:31
Galatasaray ve Beşiktaş'ta son durum ne? İşte detaylar

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 21 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.

Galatasaray ve Beşiktaş'ta son durum ne? İşte detaylar

Galatasaray ile Beşiktaş, bugüne kadar 351 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 124 kez kazanırken, siyah-beyazlılar ise 113 kez sahadan galip ayrıldı.

Galatasaray ve Beşiktaş'ta son durum ne? İşte detaylar

114 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Bu rekabette Galatasaray 490 gol bulurken, Beşiktaş ise 459 gol kaydetti.

Galatasaray ve Beşiktaş'ta son durum ne? İşte detaylar

Galatasaray ile Beşiktaş, lig tarihinde ise 128 kez karşı karşıya geldi.

Galatasaray ve Beşiktaş'ta son durum ne? İşte detaylar

Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 47, siyah-beyazlılar ise 38 galibiyet elde elde ederken, 43 maç ise beraberlikle sonlandı. Galatasaray 156, Beşiktaş da 135 gol buldu.

Galatasaray ve Beşiktaş'ta son durum ne? İşte detaylar

GALATASARAY'DA EKSİK YOK!
Sarı-kırmızılılarda derbi öncesinde sakat ve kart cezası olan futbolcu bulunmuyor.

Galatasaray ve Beşiktaş'ta son durum ne? İşte detaylar

Alanyaspor müsabakasında kırmızı kartla oyun dışı kalan Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını TFF Tahkim Kurulu 1 müsabakaya düşürdü. Böylece Abdülkerim görev verilmesi durumunda takımdaki yerini alabilecek.

Galatasaray ve Beşiktaş'ta son durum ne? İşte detaylar

Takımda sakatlıkları geçen Kazımcan Karataş ile Yusuf Demir de takımla antrenmanlara başladı.

Galatasaray ve Beşiktaş'ta son durum ne? İşte detaylar

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Fernando Muslera ve Sacha Boey, Beşiktaş maçı öncesinde sarı kart sınırında yer alıyor.

Galatasaray ve Beşiktaş'ta son durum ne? İşte detaylar

Bu 3 futbolcu sarı kart görmeleri halinde 14. haftada Medipol Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada cezalı durumda olacak.

Galatasaray ve Beşiktaş'ta son durum ne? İşte detaylar

Öte yandan sarı-kırmızılı yönetimin derbi maç için özel pirim vereceği öğrenildi.

Galatasaray ve Beşiktaş'ta son durum ne? İşte detaylar

BEŞİKTAŞ'TA GHEZZAL YOK!
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon takımına katkı veremeyen Rachid Ghezzal, derbide forma giyemeyecek.

Galatasaray ve Beşiktaş'ta son durum ne? İşte detaylar

Bir süredir takımla çalışmalara başlayan Emrecan Uzunhan ise görev verilmesi halinde Galatasaray karşısında oynayabilecek.

Galatasaray ve Beşiktaş'ta son durum ne? İşte detaylar

3 İSİM CEZA SINIRINDA!
Beşiktaş'ta Romain Saiss, Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak.

Galatasaray ve Beşiktaş'ta son durum ne? İşte detaylar

Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Galatasaray maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

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