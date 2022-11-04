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GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'ı bekleyen kritik viraj! Puan kaybı olursa...

Son dakika haberleri... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk'un derbideki planları netlik kazanıyor. Buruk'un derbiye 1 gün kala 11'ini belirlediği belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'ı bekleyen kritik viraj! Puan kaybı olursa...

Süper Lig'de Karagümrük galibiyetiyle moral bulan Galatasaray zorlu bir periyoda giriyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'ı bekleyen kritik viraj! Puan kaybı olursa...

Sarı-kırmızılı ekip, yarın Nef Stadı'nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'ı bekleyen kritik viraj! Puan kaybı olursa...

Haftaya ise Başakşehir'e konuk olacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'ı bekleyen kritik viraj! Puan kaybı olursa...

Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk son haftalarda beklenilen futbolu sergileyemiyor ve eleştirilerin odağında yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'ı bekleyen kritik viraj! Puan kaybı olursa...

İki maçtan 6 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'ı bekleyen kritik viraj! Puan kaybı olursa...

Genç çalıştırıcı öncelikle derbiye konsantre oldu.

GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'ı bekleyen kritik viraj! Puan kaybı olursa...

Beşiktaş derbisine bir gün kala dev maçın ilk 11'ini belirledi.

GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'ı bekleyen kritik viraj! Puan kaybı olursa...

Cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı sahadaki yerini alacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'ı bekleyen kritik viraj! Puan kaybı olursa...

DERBİ İLK 11'İNİ BELİRLEDİ

Muslera'nın önünde Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Emre dörtlüsü görev yapacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'ı bekleyen kritik viraj! Puan kaybı olursa...

Orta sahayı Torreira ile Oliveira kontrol edecek.

GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'ı bekleyen kritik viraj! Puan kaybı olursa...

Kanatlarda Rashica ile Kerem, 10 numara pozisyonunda Mertens ve ileri uçta İcardi olacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'ı bekleyen kritik viraj! Puan kaybı olursa...

Son iki idmanda toplu hücüm toplu savunma çalıştıran Buruk, idmanlarda hücum futbolu ve şut çalışmaları yaptırıyor.

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