GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'ı bekleyen kritik viraj! Puan kaybı olursa...

Süper Lig'de Karagümrük galibiyetiyle moral bulan Galatasaray zorlu bir periyoda giriyor.
Süper Lig'de Karagümrük galibiyetiyle moral bulan Galatasaray zorlu bir periyoda giriyor.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın Nef Stadı'nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Haftaya ise Başakşehir'e konuk olacak.
Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk son haftalarda beklenilen futbolu sergileyemiyor ve eleştirilerin odağında yer alıyor.
İki maçtan 6 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Genç çalıştırıcı öncelikle derbiye konsantre oldu.
Beşiktaş derbisine bir gün kala dev maçın ilk 11'ini belirledi.
Cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı sahadaki yerini alacak.
DERBİ İLK 11'İNİ BELİRLEDİ
Muslera'nın önünde Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Emre dörtlüsü görev yapacak.
Orta sahayı Torreira ile Oliveira kontrol edecek.
Kanatlarda Rashica ile Kerem, 10 numara pozisyonunda Mertens ve ileri uçta İcardi olacak.
Son iki idmanda toplu hücüm toplu savunma çalıştıran Buruk, idmanlarda hücum futbolu ve şut çalışmaları yaptırıyor.
Ayrıca sahanın her yerinde rakibe pres uygulanmasını istedi.
Buruk Beşiktaş karşısında alınacak galibiyetle, Başakşehir maçını da kayıpsız geçeceklerine inanıyor.