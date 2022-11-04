Galatasaray'a Karagümrük ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada da ceza kesildi. Taraftarlarının çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100 bin TL ceza kesildi.
Galatasaray'a Karagümrük ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada da ceza kesildi. Taraftarlarının çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100 bin TL ceza kesildi.