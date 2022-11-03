Vicario’ya takip

Fernando Muslera gelecek sene 37 yaşına basacak ve Galatasaray kaleci arayışlarına şimdiden başladı. İtalyan basını, sarı kırmızılıların, Empoli'de forma giyen Guglielmo Vicario'yu transfer etmek istediğini yazdı. Haberde, Guglielmo Vicario'nun Türkiye'de kariyerine devam edip etmeme konusunda kararsız olduğu belirtildi. Ayrıca 26 yaşındaki eldivene, Juventus ve Roma'nın da talip olduğu ifade edildi.
FernandoMuslera gelecek sene 37 yaşına basacak ve Galatasaray kaleci arayışlarına şimdiden başladı. İtalyan basını, sarı kırmızılıların, Empoli'de forma giyen Guglielmo Vicario'yu transfer etmek istediğini yazdı. Haberde, Guglielmo Vicario'nun Türkiye'de kariyerine devam edip etmeme konusunda kararsız olduğu belirtildi. Ayrıca 26 yaşındaki eldivene, Juventus ve Roma'nın da talip olduğu ifade edildi.