Haberler Galatasaray Vicario’ya takip

Vicario’ya takip

Fernando Muslera gelecek sene 37 yaşına basacak ve Galatasaray kaleci arayışlarına şimdiden başladı. İtalyan basını, sarı kırmızılıların, Empoli'de forma giyen Guglielmo Vicario'yu transfer etmek istediğini yazdı. Haberde, Guglielmo Vicario'nun Türkiye'de kariyerine devam edip etmeme konusunda kararsız olduğu belirtildi. Ayrıca 26 yaşındaki eldivene, Juventus ve Roma'nın da talip olduğu ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Vicario’ya takip
Fernando Muslera gelecek sene 37 yaşına basacak ve Galatasaray kaleci arayışlarına şimdiden başladı. İtalyan basını, sarı kırmızılıların, Empoli'de forma giyen Guglielmo Vicario'yu transfer etmek istediğini yazdı. Haberde, Guglielmo Vicario'nun Türkiye'de kariyerine devam edip etmeme konusunda kararsız olduğu belirtildi. Ayrıca 26 yaşındaki eldivene, Juventus ve Roma'nın da talip olduğu ifade edildi.
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