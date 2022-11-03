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TRANSFER HABERİ: Yerli Ibra Galatasaray'a! Transferde flaş ayrıntı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da golcü transferi için harekete geçildi. Haris Seferovic hem idman performansı hem de maç içindeki futboluyla teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giremedi. Yabancı sınırlaması nedeniyle kadrosunu yerli bir isimle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, hedefteki isimlerle temaslarını sürdürüyor. Galatasaray yönetimi, Ibrahimovic'e benzerliğiyle bilinen ve yerli statüsünde oynayabilen o isim için cazip bir teklif hazırlığında. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 10:13 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 10:13
TRANSFER HABERİ: Yerli Ibra Galatasaray'a! Transferde flaş ayrıntı

Galatasaray'ın gözü yerli forvet transferinde...

TRANSFER HABERİ: Yerli Ibra Galatasaray'a! Transferde flaş ayrıntı

Teknik direktör Okan Buruk, yabancı sınırlaması nedeniyle kadro kurmakta güçlük çekiyor.

TRANSFER HABERİ: Yerli Ibra Galatasaray'a! Transferde flaş ayrıntı

49 yaşındaki çalıştırıcı, rotasyonu genişletmek için yerli sayısını artırmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Yerli Ibra Galatasaray'a! Transferde flaş ayrıntı

Santrfor takviyesi için düğmeye basan sarı-kırmızılılarda 3 aday ön plana çıktı.

TRANSFER HABERİ: Yerli Ibra Galatasaray'a! Transferde flaş ayrıntı

Brighton'da forma giyen Deniz Undav favori...

TRANSFER HABERİ: Yerli Ibra Galatasaray'a! Transferde flaş ayrıntı

Ayrıca AZ Alkmaar'dan Yusuf Barası için de görüşme yapıldı.

TRANSFER HABERİ: Yerli Ibra Galatasaray'a! Transferde flaş ayrıntı

Gündemde sürpriz bir isim daha var.

TRANSFER HABERİ: Yerli Ibra Galatasaray'a! Transferde flaş ayrıntı

Polonya'nın Lech Poznan takımında oynayan, İsveç Milli Takımı'nda forma giyen Türk asıllı Mikael İshak...

TRANSFER HABERİ: Yerli Ibra Galatasaray'a! Transferde flaş ayrıntı

Jimmy Durmaz gibi ailesi Türkiye'den göçen bir süryani olan 29 yaşındaki futbolcunun, 2015'ten önce İsveç Milli Takımı'nı seçtiği için Türk statüsünde oynayabileceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Yerli Ibra Galatasaray'a! Transferde flaş ayrıntı

IBRA'YA BENZİYOR
Sarı-kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki golcü için cazip bir teklif hazırladığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Yerli Ibra Galatasaray'a! Transferde flaş ayrıntı

İshak, İsveç U21 Milli Takımı'nda 21 maçta 10 gol attığı dönemde Zlatan İbrahimovic'in varisi olarak adlandırılıyordu.

TRANSFER HABERİ: Yerli Ibra Galatasaray'a! Transferde flaş ayrıntı

Mikael İshak, bu sezon 8 lig maçında 3 gol ve 2 asistle oynadı.

TRANSFER HABERİ: Yerli Ibra Galatasaray'a! Transferde flaş ayrıntı

İsveç Milli Takımı'nın formasını 6 kez giydi. 1 de gol attı.

TRANSFER HABERİ: Yerli Ibra Galatasaray'a! Transferde flaş ayrıntı

Mikael Ishak kariyerinde Assyriska, Köln, St Gallen, Parma, Crotone, Randers, Nürnberg gibi takımların da formasını giydi.

TRANSFER HABERİ: Yerli Ibra Galatasaray'a! Transferde flaş ayrıntı

29 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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