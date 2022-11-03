TRANSFER HABERİ: Yerli Ibra Galatasaray'a! Transferde flaş ayrıntı

Galatasaray'ın gözü yerli forvet transferinde...
Galatasaray'ın gözü yerli forvet transferinde...
Teknik direktör Okan Buruk, yabancı sınırlaması nedeniyle kadro kurmakta güçlük çekiyor.
49 yaşındaki çalıştırıcı, rotasyonu genişletmek için yerli sayısını artırmak istiyor.
Santrfor takviyesi için düğmeye basan sarı-kırmızılılarda 3 aday ön plana çıktı.
Brighton'da forma giyen Deniz Undav favori...
Ayrıca AZ Alkmaar'dan Yusuf Barası için de görüşme yapıldı.
Gündemde sürpriz bir isim daha var.
Polonya'nın Lech Poznan takımında oynayan, İsveç Milli Takımı'nda forma giyen Türk asıllı Mikael İshak...
Jimmy Durmaz gibi ailesi Türkiye'den göçen bir süryani olan 29 yaşındaki futbolcunun, 2015'ten önce İsveç Milli Takımı'nı seçtiği için Türk statüsünde oynayabileceği öğrenildi.
IBRA'YA BENZİYOR
Sarı-kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki golcü için cazip bir teklif hazırladığı ifade edildi.
İshak, İsveç U21 Milli Takımı'nda 21 maçta 10 gol attığı dönemde Zlatan İbrahimovic'in varisi olarak adlandırılıyordu.
Mikael İshak, bu sezon 8 lig maçında 3 gol ve 2 asistle oynadı.
İsveç Milli Takımı'nın formasını 6 kez giydi. 1 de gol attı.
Mikael Ishak kariyerinde Assyriska, Köln, St Gallen, Parma, Crotone, Randers, Nürnberg gibi takımların da formasını giydi.
29 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.