Sol kanat için büyük çekişme

Galatasaray'ın Beşiktaş karşılaşmasına çıkacağı kadro büyük ölçüde belli oldu. Sarı-kırmızılı takımda kaleyi Muslera koruyacak. Abdülkerim, Nelsson ile birlikte stoperde görev yapacak. Sol bekte Emre Taşdemir'in forma giyeceği mücadelede sağ bek için henüz net karar verilmedi. Boey ve Dubois arasında kalan Buruk, son kararını son taktik idmandan sonra verecek. Orta sahada Torreira ve Oliveira'nın önünde Mertens oynayacak. Sağ kanatta Rashica, ileri uçta ise İcardi forma giyecek. Sol kanat için ise Kerem, Barış ve Yunus yarışıyor.
Galatasaray'ın Beşiktaş karşılaşmasına çıkacağı kadro büyük ölçüde belli oldu. Sarı-kırmızılı takımda kaleyi Muslera koruyacak. Abdülkerim, Nelsson ile birlikte stoperde görev yapacak. Sol bekte Emre Taşdemir'in forma giyeceği mücadelede sağ bek için henüz net karar verilmedi. Boey ve Dubois arasında kalan Buruk, son kararını son taktik idmandan sonra verecek. Orta sahada Torreira ve Oliveira'nın önünde Mertens oynayacak. Sağ kanatta Rashica, ileri uçta ise İcardi forma giyecek. Sol kanat için ise Kerem, Barış ve Yunus yarışıyor.