Haberler Galatasaray Planı hazır

Planı hazır

Beşiktaş'ın savunmada yaşadığı sorunları avantaja çevirmek isteyen Buruk, oyuncularından ceza sahasına top indirmelerini ve bol şut çekmelerini istedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Planı hazır
Galatasaray'da Okan Buruk'un derbi planı belli oldu. Tecrübeli teknik adam, kalesinde sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ı sıkı bir baskı ve bol şutla aşmaya çalışacak. İlk derbi galibiyetini arayacak olan başarılı teknik adam, önceki maçlarda olduğu gibi sıkı bir baskıyla oyunu rakip sahaya yıkacak. Beşiktaş'ın kalesinde yaşadığı sorunları bilen Buruk, oyuncularından orta ve paslarla sürekli ceza sahasına top indirmelerini ve sık sık şut denemesi yapmalarını istedi. Siyahbeyazlı ekip, puan tablosunda ilk 8'de yer alan takımlar arasında en çok gol yiyen takım durumunda... Galatasaray bu sezon ligde en çok şut çeken, ceza sahasında en çok topla buluşan, en çok kilit pas atan takım olarak dikkat çekiyor.
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