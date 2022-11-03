Galatasaraylı Fernando Muslera resmen bırakıyor! İşte tarihi

REKABETTE GERİYE DÜŞTÜ

Akşam'ın haberine göre, Dünya Kupası hakkında geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Fernando Muslera, "Dünya Kupası oynamaya hazırlanmak inanılmaz ve bundan zevk alıyorum, tüm duygularla, tüm illüzyonla onu elde etmeye çalışıyorum.