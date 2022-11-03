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Galatasaraylı Fernando Muslera resmen bırakıyor! İşte tarihi

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarla sayısız başarı yakalayan Uruguaylı kaleciye dair flaş bir gelişme yaşandı. Muslera'nın, Dünya Kupası sonrası 'bırakma kararını' resmen açıklayacağı iddia edildi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 10:47
Galatasaraylı Fernando Muslera resmen bırakıyor! İşte tarihi

2011 yılında transfer olduğu Galatasaray'da sayısız başarıya imza atan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Katar 2022 Dünya Kupası öncesi flaş bir karar almış durumda.

Galatasaraylı Fernando Muslera resmen bırakıyor! İşte tarihi

36 yaşındaki başarılı eldiven, 20 Kasım'da başlayacak olan dünyanın en prestijli turnuvası sonrası veda kararını açıklayacak.

Galatasaraylı Fernando Muslera resmen bırakıyor! İşte tarihi

FERNANDO MUSLERA'DAN BU KADAR!
13 yıldır düzenli olarak formasını giydiği Uruguay Milli Takımı'yla Katar'da boy gösterecek olan Fernando Muslera, 2022 Dünya Kupası sonrası Milli Takımı bırakma kararını açıklayacak.

Galatasaraylı Fernando Muslera resmen bırakıyor! İşte tarihi

2009 yılında Uruguay'da ilk kez eldivenleri eline alan Nando, şimdiye kadar 133 kez A Milli Takım'ın kalesini korudu.

Galatasaraylı Fernando Muslera resmen bırakıyor! İşte tarihi

Burada en büyük başarısını 2011 yılında kazanan Muslera, Uruguay'la Copa America şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaraylı Fernando Muslera resmen bırakıyor! İşte tarihi

2022 Dünya Kupası'nın Milli Takım kariyerindeki son turnuva olmasını isteyen başarılı eldiven, turnuvanın ardından resmen veda edecek.

Galatasaraylı Fernando Muslera resmen bırakıyor! İşte tarihi

REKABETTE GERİYE DÜŞTÜ
Akşam'ın haberine göre, Dünya Kupası hakkında geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Fernando Muslera, "Dünya Kupası oynamaya hazırlanmak inanılmaz ve bundan zevk alıyorum, tüm duygularla, tüm illüzyonla onu elde etmeye çalışıyorum.

Galatasaraylı Fernando Muslera resmen bırakıyor! İşte tarihi

En iyi şekilde orada olacağım" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı Fernando Muslera resmen bırakıyor! İşte tarihi

Milli Takım'daki rekabette Sergio Rochet'in gerisinde kalan ve son 5 maçta 3 kez takım arkadaşına formayı kaptıran Muslera, bu konu hakkında da, "Uruguay kalesini koruyacak olan her kaleci göreve hazır.

Galatasaraylı Fernando Muslera resmen bırakıyor! İşte tarihi

Bugün sıra Chino Rochet'de ve bu beni çok mutlu ediyor" sözlerini kullandı.

Galatasaraylı Fernando Muslera resmen bırakıyor! İşte tarihi

GALATASARAY'DAKİ GELECEĞİ BELİRSİZ
Galatasaray'da 5 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa kazanarak kulüp tarihinin en çok kupa kaldıran isimleri arasında yer alan Muslera'nın sarı kırmızılı takımdaki geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Galatasaraylı Fernando Muslera resmen bırakıyor! İşte tarihi

Bu sezona müthiş bir başlangıç yapan ve eski günlerini andıran Nando'nun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Galatasaraylı Fernando Muslera resmen bırakıyor! İşte tarihi

YERİNE İTALYAN KALECİ Mİ GELİYOR?
Öte yandan Galatasaray için kısa bir süre önce sürpriz bir iddia gündeme gelmişti.

Galatasaraylı Fernando Muslera resmen bırakıyor! İşte tarihi

Sarı kırmızılıların, Guglielmo Vicario ile ilgilendiği ifade ediliyordu.

Galatasaraylı Fernando Muslera resmen bırakıyor! İşte tarihi

Galatasaray'a bu transferde Juventus ve Roma rakip.

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