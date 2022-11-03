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Galatasaray'ın Beşiktaş kadrosu belli oldu! Kerem Aktürkoğlu...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sar kırmızılılar, Süper Lig'in 13. haftasında, evinde Beşiktaş ile önemli bir derbiye çıkacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesi ilk 11'ini hemen hemen netleştirdi. Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesi sol kanat için de önemli bir hamleye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 10:13
Galatasaray'ın Beşiktaş kadrosu belli oldu! Kerem Aktürkoğlu...

Cimbom 3 kez berabere kalırken, 2 kez de yenilgi yaşadı.

Galatasaray'ın Beşiktaş kadrosu belli oldu! Kerem Aktürkoğlu...

Ligde 5. sırada yer alan sarı kırmızılılarda tek hedef derbiden 3 puanla ayrılmak.

Galatasaray'ın Beşiktaş kadrosu belli oldu! Kerem Aktürkoğlu...

Okan Buruk, Beşiktaş karşısında taraftarının da desteğiyle siyah beyazlıları yenmek istiyor.

Galatasaray'ın Beşiktaş kadrosu belli oldu! Kerem Aktürkoğlu...

Sol bekte Emre Taşdemir'in forma giyecek.

Galatasaray'ın Beşiktaş kadrosu belli oldu! Kerem Aktürkoğlu...

Sağ bek içinse henüz net karar verilmedi.

Galatasaray'ın Beşiktaş kadrosu belli oldu! Kerem Aktürkoğlu...

Boey ve Dubois arasında kalan Buruk, son kararını son taktik idmandan sonra verecek.

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