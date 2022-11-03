Galatasaray'ın Beşiktaş kadrosu belli oldu! Kerem Aktürkoğlu...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
Sarı kırmızılılar ligde şu ana kadar 21 puan topladı.
Aslan, 11 maçta 6 kez kazandı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
Sarı kırmızılılar ligde şu ana kadar 21 puan topladı.
Aslan, 11 maçta 6 kez kazandı.
Cimbom 3 kez berabere kalırken, 2 kez de yenilgi yaşadı.
Ligde 5. sırada yer alan sarı kırmızılılarda tek hedef derbiden 3 puanla ayrılmak.
Okan Buruk, Beşiktaş karşısında taraftarının da desteğiyle siyah beyazlıları yenmek istiyor.
Galatasaray'ın Beşiktaş karşılaşmasına çıkacağı kadro da büyük ölçüde belli oldu.
Sarı-kırmızılı takımda kaleyi Muslera koruyacak.
Abdülkerim, Nelsson ile birlikte stoperde görev yapacak.
Sol bekte Emre Taşdemir'in forma giyecek.
Sağ bek içinse henüz net karar verilmedi.
Boey ve Dubois arasında kalan Buruk, son kararını son taktik idmandan sonra verecek.
Orta sahada Torreira ve Oliveira'nın önünde Mertens oynayacak.
Sağ kanatta Rashica, ileri uçta ise Icardi forma giyecek.
Sol kanat için ise Kerem, Barış ve Yunus yarışıyor.