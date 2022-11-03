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GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız isimler derbi için söz verdi! Yönetimden jest geldi

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda yıldız isimlerin Erden Timur'a söz verdikleri, yönetimin ise oyunculara jest yapacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 07:49
GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız isimler derbi için söz verdi! Yönetimden jest geldi

Süper Lig'in 13. haftasında derbi maçta cumartesi günü saat 20.00'de sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, zorlu mücadelenin hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız isimler derbi için söz verdi! Yönetimden jest geldi

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman topla ısınmayla başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız isimler derbi için söz verdi! Yönetimden jest geldi

Daha sonra 5'e 2 pas çalışması yapan oyuncular taktik ağırlıklı çift kale maçla antrenmanı noktaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız isimler derbi için söz verdi! Yönetimden jest geldi

Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş tedavilerinin ardından antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız isimler derbi için söz verdi! Yönetimden jest geldi

İki futbolcu daha sonra kendileri için hazırlanan özel program dahilinde kondisyonerler eşliğinde özel bir çalışma yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız isimler derbi için söz verdi! Yönetimden jest geldi

Sarı-kırmızılılar bugünkü idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız isimler derbi için söz verdi! Yönetimden jest geldi

Sarı-kırmızılılarda önceki gün yapılan antrenman sonrası teknik kadro, oyuncular ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur yemekte bir araya geldiler.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız isimler derbi için söz verdi! Yönetimden jest geldi

Bu buluşmada derbi öncesi galibiyet sözü verildi. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız isimler derbi için söz verdi! Yönetimden jest geldi

Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılıların kaptanı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile beraber Icardi ve Mertens gibi yıldız isimler Beşiktaş maçını kazanacaklarına dair Erden Timur'a söz verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız isimler derbi için söz verdi! Yönetimden jest geldi

Oyuncuların, "Bu maçın öneminin farkındayız. Galatasaray'a yakışan en iyi performansı ortaya koyacağız" ifadesini kullandıkları öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız isimler derbi için söz verdi! Yönetimden jest geldi

Galatasaray'da Beşiktaş maçı için yönetim kesenin ağzını açma kararı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız isimler derbi için söz verdi! Yönetimden jest geldi

Oyuncuların zafer için inancını gören idareciler derbinin kazanılması durumunda futbolculara özel prim verecek.

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