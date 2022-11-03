GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız isimler derbi için söz verdi! Yönetimden jest geldi

Süper Lig'in 13. haftasında derbi maçta cumartesi günü saat 20.00'de sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, zorlu mücadelenin hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti.
Süper Lig'in 13. haftasında derbi maçta cumartesi günü saat 20.00'de sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, zorlu mücadelenin hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman topla ısınmayla başladı.
Daha sonra 5'e 2 pas çalışması yapan oyuncular taktik ağırlıklı çift kale maçla antrenmanı noktaladı.
Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş tedavilerinin ardından antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.
İki futbolcu daha sonra kendileri için hazırlanan özel program dahilinde kondisyonerler eşliğinde özel bir çalışma yaptı.
Sarı-kırmızılılar bugünkü idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Sarı-kırmızılılarda önceki gün yapılan antrenman sonrası teknik kadro, oyuncular ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur yemekte bir araya geldiler.
Bu buluşmada derbi öncesi galibiyet sözü verildi. İşte detaylar...
Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılıların kaptanı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile beraber Icardi ve Mertens gibi yıldız isimler Beşiktaş maçını kazanacaklarına dair Erden Timur'a söz verdi.
Oyuncuların, "Bu maçın öneminin farkındayız. Galatasaray'a yakışan en iyi performansı ortaya koyacağız" ifadesini kullandıkları öğrenildi.
Galatasaray'da Beşiktaş maçı için yönetim kesenin ağzını açma kararı aldı.
Oyuncuların zafer için inancını gören idareciler derbinin kazanılması durumunda futbolculara özel prim verecek.
Rakamı netleştirmeyen yönetim sonuca göre takıma jest yapacak.