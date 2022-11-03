GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un derbi planı belli oldu! Beşiktaş'ı böyle yıkacak

Spor Toto Süper Lig'de tüm gözler dev derbiye çevrildi.
Spor Toto Süper Lig'de tüm gözler dev derbiye çevrildi.
Galatasaray ile Beşiktaş, 13. hafta maçında kozlarını paylaşacak.
Zirve iddiasını konuşturmak isteyen iki takım, sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbiye özel olarak hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılıların, Nef Stadyumu'nda oynanacak müsabakada 3 puandan başka düşüncesi yok.
Rakibini bir süredir analiz eden Buruk, derbi planını belirledi.
Tecrübeli teknik adam, kalesinde sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ı sıkı bir baskı ve bol şutla aşmaya çalışacak.
İlk derbi galibiyetini arayacak olan başarılı teknik adam, önceki maçlarda olduğu gibi sıkı bir baskıyla oyunu rakip sahaya yıkacak.
Beşiktaş'ın kalesinde yaşadığı sorunları bilen Buruk, oyuncularından orta ve paslarla sürekli ceza sahasına top indirmelerini ve sık sık şut denemesi yapmalarını istedi.
Siyah-beyazlı ekip, puan tablosunda ilk 8'de yer alan takımlar arasında en çok gol yiyen takım durumunda...
Galatasaray bu sezon ligde en çok şut çeken, ceza sahasında en çok topla buluşan, en çok kilit pas atan takım olarak dikkat çekiyor.
Öte yandan Galatasaray'da en çok merak edilen konulardan biri kanatlarda kimlerin görev yapacağıydı.
RACHICA VE KEREM GÖREVE!
Teknik Direktör Okan Buruk'un kanatlarda Rashica-Kerem ikilisine görev vereceği öğrenildi.
Kosovalı oyuncudan memnun olan Buruk'un diğer kanatta ise Yunus-Barış-Kerem üçlüsü arasındaki tercihini Kerem'den yana kullanacağı belirtildi.