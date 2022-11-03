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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un derbi planı belli oldu! Beşiktaş'ı böyle yıkacak

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, tüm hesaplarını Nef Stadyumu'nda oynanacak müsabakadan galibiyetle ayrılmak için yapıyor. Rakibini analiz eden Buruk, yıkım planını belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 13:15
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un derbi planı belli oldu! Beşiktaş'ı böyle yıkacak

Spor Toto Süper Lig'de tüm gözler dev derbiye çevrildi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un derbi planı belli oldu! Beşiktaş'ı böyle yıkacak

Galatasaray ile Beşiktaş, 13. hafta maçında kozlarını paylaşacak.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un derbi planı belli oldu! Beşiktaş'ı böyle yıkacak

Zirve iddiasını konuşturmak isteyen iki takım, sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un derbi planı belli oldu! Beşiktaş'ı böyle yıkacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbiye özel olarak hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un derbi planı belli oldu! Beşiktaş'ı böyle yıkacak

Sarı-kırmızılıların, Nef Stadyumu'nda oynanacak müsabakada 3 puandan başka düşüncesi yok.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un derbi planı belli oldu! Beşiktaş'ı böyle yıkacak

Rakibini bir süredir analiz eden Buruk, derbi planını belirledi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un derbi planı belli oldu! Beşiktaş'ı böyle yıkacak

Tecrübeli teknik adam, kalesinde sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ı sıkı bir baskı ve bol şutla aşmaya çalışacak.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un derbi planı belli oldu! Beşiktaş'ı böyle yıkacak

İlk derbi galibiyetini arayacak olan başarılı teknik adam, önceki maçlarda olduğu gibi sıkı bir baskıyla oyunu rakip sahaya yıkacak.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un derbi planı belli oldu! Beşiktaş'ı böyle yıkacak

Beşiktaş'ın kalesinde yaşadığı sorunları bilen Buruk, oyuncularından orta ve paslarla sürekli ceza sahasına top indirmelerini ve sık sık şut denemesi yapmalarını istedi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un derbi planı belli oldu! Beşiktaş'ı böyle yıkacak

Siyah-beyazlı ekip, puan tablosunda ilk 8'de yer alan takımlar arasında en çok gol yiyen takım durumunda...

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un derbi planı belli oldu! Beşiktaş'ı böyle yıkacak

Galatasaray bu sezon ligde en çok şut çeken, ceza sahasında en çok topla buluşan, en çok kilit pas atan takım olarak dikkat çekiyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un derbi planı belli oldu! Beşiktaş'ı böyle yıkacak

Öte yandan Galatasaray'da en çok merak edilen konulardan biri kanatlarda kimlerin görev yapacağıydı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un derbi planı belli oldu! Beşiktaş'ı böyle yıkacak

RACHICA VE KEREM GÖREVE!
Teknik Direktör Okan Buruk'un kanatlarda Rashica-Kerem ikilisine görev vereceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un derbi planı belli oldu! Beşiktaş'ı böyle yıkacak

Kosovalı oyuncudan memnun olan Buruk'un diğer kanatta ise Yunus-Barış-Kerem üçlüsü arasındaki tercihini Kerem'den yana kullanacağı belirtildi.

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