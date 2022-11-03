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Derbi Meler'in

Cumartesi akşamı oynanacak G.Saray-Beşiktaş maçına Halil Umut Meler atandı. Bu tercih satı kırmızılıları memnun etmedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Derbi Meler'in

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, cumartesi günü Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez Galatasaray-Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Meler, daha önce 2 defa Galatasaray- Fenerbahçe, 2 kez de Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 3 takım da birer galibiyet alırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı.

TEPKİ ÇEKTİ

Son haftalarda hakem kararları nedeniyle canı çok yanan Galatasaray'da MHK'nın Halil Umut Meler tercihi tepki çekti. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçında İrfan Can'ın Kerem'i itmesine faul çalmaması, Diagne'nin golünü iptal etmesi, Berkan'ın itilmesine penaltı vermemesi, Fatih Terim'e kırmızı kart göstermesi, Ankaragücü maçında ise Mostafa'ya kırmızı kart vermesi nedeniyle Meler'in atanmasını eleştirdi.

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