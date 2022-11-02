GALATASARAY HABERLERİ | Buruk'tan derbiye özel taktik! Beşiktaş'ı böyle yıkacak

Fatih Karagümrük galibiyetiyle moral bulan Galatasaray'da artık gözler Beşiktaş derbisine çevrildi.
Fatih Karagümrük galibiyetiyle moral bulan Galatasaray'da artık gözler Beşiktaş derbisine çevrildi.
Siyah-beyazlı ekibin, Ümraniyespor karşısında aldığı farklı galibiyet sarı-kırmızılı taraftarları korkuttu.
Ancak teknik direktör Okan Buruk'un takımına olan güveni tam...
Kendisine yönelik eleştirilere kulaklarını tıkayan genç çalıştırıcı, hem tartışmalara son vermek hem de zirve yarışında daha fazla geriye düşmemek için galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor.
Beşiktaş'ı adeta ezberleyen Buruk derbi taktiğini de belirledi.
BU KEZ AMACIMIZA ULAŞACAĞIZ
Fotomaç'ın haberine göre Okan Buruk, Nef Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi olmanın avantajını kullanarak ilk dakikadan itibaren Beşiktaş'ı baskı altına almayı planlıyor.
Okan Buruk, erken bir gol bularak maçı kolaya çevirmek istiyor.
Sarı-kırmızılı çalıştırıcı ileri uç elemanları dahil oyuncularından her alanda pres uygulamalarını talep ediyor.
Buruk, "Alanyaspor karşısında maça hızlı başlamıştık ama hakemin kurbanı olduk.
Beşiktaş karşısında da aynı futbolu sergileyeceğiz.
Bu kez amacımıza ulaşacağız" ifadesini kullandı.
ÇOK HIRSLI
Son haftalarda eleştirilerin hedefi olan Okan Buruk, Galatasaray'a başarılı olmak için geldiğini ve ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini söyledi.
Buruk, "Benim Galatasaray'ı bırakmaya niyetim yok.
Beşiktaş derbisini de Başakşehir maçını da kazanacağım.
Takımıma güveniyorum" ifadesini kullandı.