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GALATASARAY HABERLERİ | Buruk'tan derbiye özel taktik! Beşiktaş'ı böyle yıkacak

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Beşiktaş ile dev derbide karşılaşacak. Zorlu maç öncesi oyun planını belirleyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, oyuncularına "Bu kez amacımıza ulaşacağız" ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERLERİ | Buruk'tan derbiye özel taktik! Beşiktaş'ı böyle yıkacak

Kendisine yönelik eleştirilere kulaklarını tıkayan genç çalıştırıcı, hem tartışmalara son vermek hem de zirve yarışında daha fazla geriye düşmemek için galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Buruk'tan derbiye özel taktik! Beşiktaş'ı böyle yıkacak

Beşiktaş'ı adeta ezberleyen Buruk derbi taktiğini de belirledi.

GALATASARAY HABERLERİ | Buruk'tan derbiye özel taktik! Beşiktaş'ı böyle yıkacak

BU KEZ AMACIMIZA ULAŞACAĞIZ

Fotomaç'ın haberine göre Okan Buruk, Nef Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi olmanın avantajını kullanarak ilk dakikadan itibaren Beşiktaş'ı baskı altına almayı planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Buruk'tan derbiye özel taktik! Beşiktaş'ı böyle yıkacak

Okan Buruk, erken bir gol bularak maçı kolaya çevirmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Buruk'tan derbiye özel taktik! Beşiktaş'ı böyle yıkacak

Sarı-kırmızılı çalıştırıcı ileri uç elemanları dahil oyuncularından her alanda pres uygulamalarını talep ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Buruk'tan derbiye özel taktik! Beşiktaş'ı böyle yıkacak

Buruk, "Alanyaspor karşısında maça hızlı başlamıştık ama hakemin kurbanı olduk.

GALATASARAY HABERLERİ | Buruk'tan derbiye özel taktik! Beşiktaş'ı böyle yıkacak

Beşiktaş karşısında da aynı futbolu sergileyeceğiz.

GALATASARAY HABERLERİ | Buruk'tan derbiye özel taktik! Beşiktaş'ı böyle yıkacak

Bu kez amacımıza ulaşacağız" ifadesini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ | Buruk'tan derbiye özel taktik! Beşiktaş'ı böyle yıkacak

ÇOK HIRSLI

Son haftalarda eleştirilerin hedefi olan Okan Buruk, Galatasaray'a başarılı olmak için geldiğini ve ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini söyledi.

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