Takımdan ayrı çalıştılar

Galatasaray'ın dünkü antrenmanında orta saha ile hücum oyuncuları pas koordinasyon çalışması, defans oyuncuları ise geriden oyun kurma ve savunma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Beşiktaş derbisinin taktiği üzerinde duruldu. İdmanda sakatlıkları bulunan Kazımcan ile Yusuf Demir, takımdan ayrı çalıştı.
Galatasaray'ın dünkü antrenmanında orta saha ile hücum oyuncuları pas koordinasyon çalışması, defans oyuncuları ise geriden oyun kurma ve savunma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Beşiktaş derbisinin taktiği üzerinde duruldu. İdmanda sakatlıkları bulunan Kazımcan ile Yusuf Demir, takımdan ayrı çalıştı.