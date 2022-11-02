Stat dolacak

Galatasaray ve Beşiktaş, cumartesi günü zorlu bir randevuya çıkacak. Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maç merakla beklenirken sarı-kırmızılı yönetimin bilet satışını bugün yapması bekleniyor. Bu sezon her maçta tribünleri dolduran taraftarın Beşiktaş derbisi için de özel hazırlandığı öğrenildi.
Galatasaray ve Beşiktaş, cumartesi günü zorlu bir randevuya çıkacak. Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maç merakla beklenirken sarı-kırmızılı yönetimin bilet satışını bugün yapması bekleniyor. Bu sezon her maçta tribünleri dolduran taraftarın Beşiktaş derbisi için de özel hazırlandığı öğrenildi.