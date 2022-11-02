Haberler Galatasaray Okçu işbaşında

Okçu işbaşında

Nantes'e kiralanan Muhamed, gollerine devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferleri İcardi ve Mertens'in ligde 1'er golü bulunurken Seferovic ise tek gol sevincini kupadaki Kastamonuspor maçında yaşadı. Mohamed ise Nantes formasıyla 5. golünü Clermont'a attı. Mısırlı, bu sezon 19 resmi maçta 5 gol, 2 asistle 7 gole direkt katkı verdi. Galatasaray'da en skorer isim ise 5 gol, 3 asisti bulunan Gomis...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Okçu işbaşında
Nantes'e kiralanan Muhamed, gollerine devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferleri İcardi ve Mertens'in ligde 1'er golü bulunurken Seferovic ise tek gol sevincini kupadaki Kastamonuspor maçında yaşadı. Mohamed ise Nantes formasıyla 5. golünü Clermont'a attı. Mısırlı, bu sezon 19 resmi maçta 5 gol, 2 asistle 7 gole direkt katkı verdi. Galatasaray'da en skorer isim ise 5 gol, 3 asisti bulunan Gomis...
DİĞER
Ebru Gündeş ile klibinde aşk yaşamıştı! Türkiye'nin en iyi mankeni seçilen Berke Hürcan yıllara meydan okuyor
Teşhircilik! Okan Bayülgen'in sivri dilinden Demet Özdemir, Melis Sezen ve Merve Boluğur da nasibini aldı
Fırtına'ya yeşil ışık yaktı! Sağ bek transferinde öncelik onda
Jesus'tan Lucescu'lu D. Kiev için alternatif plan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buruk'tan derbiye özel taktik! Beşiktaş'ı böyle yıkacak
Cimbom'dan Cengiz hamlesi! Menajeri de doğruladı
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Bankalardan Kasım ayı emekli promosyonlarına zam!
KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Talisca bombası Talisca bombası 06:40
Seferovic'in yerine Dembele Seferovic'in yerine Dembele 06:37
Sergen Yalçın bombaladı Sergen Yalçın bombaladı 06:31
Tarihi buluşma Tarihi buluşma 06:30
Edin Visca müjdesi Edin Visca müjdesi 06:23
Ajax Avrupa Ligi'nde devam edecek! Ajax Avrupa Ligi'nde devam edecek! 01:15
Daha Eski
L'Pool'un galibiyeti liderlik için yetmedi! L'Pool'un galibiyeti liderlik için yetmedi! 01:15
Bayern grupları namağlup tamamladı! Bayern grupları namağlup tamamladı! 01:15
Barça Plzen'i deplasmanda 4'ledi! Barça Plzen'i deplasmanda 4'ledi! 01:14
Tottenham son dakikada lider olarak çıktı! Tottenham son dakikada lider olarak çıktı! 01:14
Frankfurt deplasmanda turladı! Frankfurt deplasmanda turladı! 01:14
Frankfurt deplasmanda turladı! Frankfurt deplasmanda turladı! 01:13