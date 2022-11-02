Okçu işbaşında

Nantes'e kiralanan Muhamed, gollerine devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferleri İcardi ve Mertens'in ligde 1'er golü bulunurken Seferovic ise tek gol sevincini kupadaki Kastamonuspor maçında yaşadı. Mohamed ise Nantes formasıyla 5. golünü Clermont'a attı. Mısırlı, bu sezon 19 resmi maçta 5 gol, 2 asistle 7 gole direkt katkı verdi. Galatasaray'da en skorer isim ise 5 gol, 3 asisti bulunan Gomis...
Nantes'e kiralanan Muhamed, gollerine devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferleri İcardi ve Mertens'in ligde 1'er golü bulunurken Seferovic ise tek gol sevincini kupadaki Kastamonuspor maçında yaşadı. Mohamed ise Nantes formasıyla 5. golünü Clermont'a attı. Mısırlı, bu sezon 19 resmi maçta 5 gol, 2 asistle 7 gole direkt katkı verdi. Galatasaray'da en skorer isim ise 5 gol, 3 asisti bulunan Gomis...