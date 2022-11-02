Mata sarı kırmızılı kulübe geliş sebebini böyle açıkladı: "Kazanmak için"

Galatasaray'ın sezon başındaki transferlerinden Juan Mata, sarı- kırmızılı ekibe şampiyonluk yaşamak için geldiğini söyledi. Dünkü idman öncesi açıklamalar yapan Mata, Türkiye'de çok iyi karşılandığını belirterek, "Bunun için hem basına hem taraftarlara hem de kulübe teşekkür ediyorum. Hem İstanbul'u hem de kulübü tanıyorum. Harika bir ortam var. İlk golümü de kazanmamız gereken bir maçta attığım için çok mutluyum" diye konuştu. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde eksik olan lig şampiyonluğunu Galatasaray'da kazanmak istediğini dile getirdi. Mata, sarı-kırmızılı kulübe geliş nedenini de böyle açıkladı.

"GOL SIKINTISINI DÜZETMEMİZ GEREK"

"Benim buraya gelirken amacım kazanmaktı. Kazanmak için Galatasaray'ı seçtim. Stadımızdaki atmosferi gördükten sonra şampiyonluğun bu statta ne kadar güzel kutlanacağını hayal ettim. Bu da beni çok heyecanlandırdı" diyen usta krampon, taraftara da methiyeler dizdi. İspanyol yıldız "Çok büyük kulüplerde oynadım ama burada çok özel bir taraftar var. Onlar için her şeyi daha iyi yapalım, onlara daha harika şeyler izletelim istiyorum" ifadelerini kullandı. Mata, sarı-kırmızılı ekibin hücum istatistiklerinde ligin en iyilerinden olmasına rağmen gol sayısının düşük kalmasının çalışmaları gereken bir konu olduğunu söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Düzeltmemiz gereken bir konu. Beşiktaş derbisinde de bunu yapmamız gerek" diye konuştu.

"OKAN HOCA İLE İLETİŞİMİMİZ GAYET İYİ"

Mata teknik direktör Okan Buruk'la iyi bir iletişimleri olduğunun da altını çizdi. Yıldız oyuncu "Benden futbolumu oynamamı ve genç arkadaşlara yardımcı olmamı istiyor. İlişkimizin iyi şekilde gittiğini düşünüyorum" dedi. Mata ayrıca "Arkadaşlarıma fırsat yaratıp goller atmaya çalışıyorum" dedi.