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Kerem yedek kulübesine

Okan Buruk, taktik idmanda ilk 11 denemelerine başladı. Başarılı hocanın, Karagümrük karşısında sadece 45 dakika dayanabildiği Kerem'i yedek takımda oynatması dikkatlerden kaçmadı. Mertens de yedek takımda yer aldı. Son haftanın yıldızı Emre ile Mata ise as takımda şans buldu. Kerem geçen sezon Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçta 2 golü atmıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Kerem yedek kulübesine
Okan Buruk, taktik idmanda ilk 11 denemelerine başladı. Başarılı hocanın, Karagümrük karşısında sadece 45 dakika dayanabildiği Kerem'i yedek takımda oynatması dikkatlerden kaçmadı. Mertens de yedek takımda yer aldı. Son haftanın yıldızı Emre ile Mata ise as takımda şans buldu. Kerem geçen sezon Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçta 2 golü atmıştı.
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