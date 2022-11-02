İnter devrede!

Mauro İcardi'nin geleceğine dair İtalyan basınında flaş bir haber yer aldı. Calciomercato'da yer alan habere göre, İcardi eski takımı İnter'e dönebilir. PSG'nin İcardi'yi kadroda düşünmediği ve ayrılık formülleri için arayışta olduğu kaydedildi. Fransız ekibinin, İtalya Serie A takımlarından Inter'de boy gösteren Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak istediği ve Mauro İcardi'yi de takasta kullanmayı planlandığı ifade edildi.
Mauroİcardi'nin geleceğine dair İtalyan basınında flaş bir haber yer aldı. Calciomercato'da yer alan habere göre, İcardi eski takımı İnter'e dönebilir. PSG'nin İcardi'yi kadroda düşünmediği ve ayrılık formülleri için arayışta olduğu kaydedildi. Fransız ekibinin, İtalya Serie A takımlarından Inter'de boy gösteren Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak istediği ve Mauro İcardi'yi de takasta kullanmayı planlandığı ifade edildi.