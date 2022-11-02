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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Seferovic'in alternatifini buldu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de istediği performansa ulaşamayan Galatasaray, gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek için devre arasında golcü takviyesi yapmayı planlıyor. Aslan, yeteri kadar verim alamadığı Seferovic'in yerine sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 09:52 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 10:41
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Seferovic'in alternatifini buldu!

Süper Lig'e şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray, sergilediği istikrarsız performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Seferovic'in alternatifini buldu!

Sarı-kırmızılılar oynadığı maçlarda az gol yemesine rağmen gol yollarında yaşadığı sıkıntıyla dikkat çekiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Seferovic'in alternatifini buldu!

Girilen pozisyonların değerlendirilememesi yönetimi golcü arayışına itti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Seferovic'in alternatifini buldu!

Haris Seferovic'te büyük hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, ara transferde çok kaliteli bir golcü almaya kararlı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Seferovic'in alternatifini buldu!

İlk sıralardaki adaylardan bir ise Lyon'un santrforu Moussa Dembele.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Seferovic'in alternatifini buldu!

Mali asıllı Fransız futbolcu için şimdiden çalışmalara başlandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Seferovic'in alternatifini buldu!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşında, 1.87 metre boyundaki Dembele ligde 10 maçta 2 gol kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Seferovic'in alternatifini buldu!

MOUSSA DEMBELE KİMDİR?

Moussa Dembele, 12 Temmuz 1996'da Fransa'nın Pontoise kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Seferovic'in alternatifini buldu!

Futbola PSG altyapısında başlayan Dembele, 2012 yazında Fulham'ın altyapısına transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Seferovic'in alternatifini buldu!

Dembele, 2014'te A takıma yükselirken; 2016 yazında ise sözleşmesinin bitmesinin ardından Celtic'e imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Seferovic'in alternatifini buldu!

Burada başarılı 2 yıl geçiren golcü oyuncu, 2018 yazında 22 milyon Euro bonservis bedeliyle Olympique Lyon'a imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Seferovic'in alternatifini buldu!

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 36 maça çıkan 26 yaşındaki santrfor, 22 gol-5 asistlik performans gösterdi.

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