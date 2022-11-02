GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Seferovic'in alternatifini buldu!

Süper Lig'e şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray, sergilediği istikrarsız performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.
⚡️G.SARAY'DAN FLAŞ BAŞVURU! O MAÇIN TEKRARI İSTENDİ
Süper Lig'e şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray, sergilediği istikrarsız performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.
⚡️G.SARAY'DAN FLAŞ BAŞVURU! O MAÇIN TEKRARI İSTENDİ
Sarı-kırmızılılar oynadığı maçlarda az gol yemesine rağmen gol yollarında yaşadığı sıkıntıyla dikkat çekiyor.
Girilen pozisyonların değerlendirilememesi yönetimi golcü arayışına itti.
Haris Seferovic'te büyük hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, ara transferde çok kaliteli bir golcü almaya kararlı.
İlk sıralardaki adaylardan bir ise Lyon'un santrforu Moussa Dembele.
Mali asıllı Fransız futbolcu için şimdiden çalışmalara başlandı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşında, 1.87 metre boyundaki Dembele ligde 10 maçta 2 gol kaydetti.
MOUSSA DEMBELE KİMDİR?
Moussa Dembele, 12 Temmuz 1996'da Fransa'nın Pontoise kentinde dünyaya geldi.
Futbola PSG altyapısında başlayan Dembele, 2012 yazında Fulham'ın altyapısına transfer oldu.
Dembele, 2014'te A takıma yükselirken; 2016 yazında ise sözleşmesinin bitmesinin ardından Celtic'e imza attı.
Burada başarılı 2 yıl geçiren golcü oyuncu, 2018 yazında 22 milyon Euro bonservis bedeliyle Olympique Lyon'a imza attı.
Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 36 maça çıkan 26 yaşındaki santrfor, 22 gol-5 asistlik performans gösterdi.
2023 yılında sözleşmesi sona erecek Moussa Dembele'nin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...