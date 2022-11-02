Bloke kalkmadı

Galatasaray Kulübü'nün çirkin ve kötü tezahürattan dolayı bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine yaptığı itiraz reddedilirken, saha olayları nedeniyle verilen 56 bin liralık ceza ise 28 bin liraya düşürüldü. Öte yandan maça giremeyecek olan taraftarlar biletlerini sosyal medyadan satışa koydu.
Galatasaray Kulübü'nün çirkin ve kötü tezahürattan dolayı bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine yaptığı itiraz reddedilirken, saha olayları nedeniyle verilen 56 bin liralık ceza ise 28 bin liraya düşürüldü. Öte yandan maça giremeyecek olan taraftarlar biletlerini sosyal medyadan satışa koydu.