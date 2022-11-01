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Tahkim Kurulu Abdülkerim Barcakcı'nın cezası 1 maça indirdi

Tahkim kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'nın cezası 1 maça indirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 16:48 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 16:51
Tahkim Kurulu Abdülkerim Barcakcı'nın cezası 1 maça indirdi

Tahkim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'nın cezasını 1 maça indirdi.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF Tahkim Kurulu 01 Kasım 2022 günlü (55) sayılı toplantısında aşağıdaki kararı almıştır. (*)

1. E. 2022/424 - K. 2022/420

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ve futbolcusu Abdülkerim Bardakcı ile ilgili PFDK'nın 27.10.2022 tarih ve E.2022-2023/301 - K.2022-2023/393 sayılı kararına karşı yapılan itiraz incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasında, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Tribünü 110, 111, 113, 115, 414, 415, 416, 417, Batı Tribünü 101, 102, 124, 203, 223, 401, 402, 427, Güney Tribünü 121, 217, 422, 425, Kuzey Tribünü 106, 107, 209, 404, 407, 410, 411 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 56.000,00 TL para cezasının, somut olayın özelliklerine göre FDT'nin 13. maddesinin uygulanması ile takdiren indirim yapılarak sonuç cezanın 28.000,00 TL biçiminde düzeltilmek suretiyle kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; somut olayın özelliklerine göre takdiren indirilerek 1 resmi müsabakadan men cezası biçiminde düzeltilmek suretiyle kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

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