Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi Mertens ve Rashica'ya özel talimat! Icardi...

Okan Buruk'tan Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi Mertens ve Rashica'ya özel talimat! Icardi...

Galatasaray'da son dakika haberi... Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile kritik bir maça çıkacak sarı kırmızılılarda, Teknik Direktör Okan Buruk oyuncularına seslendi. Okan Buruk, Mauro Icardi'ye özel görev verecek. Öte yandan gözler Mertens ve Rashica'da olacak. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 09:18
Okan Buruk'tan Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi Mertens ve Rashica'ya özel talimat! Icardi...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş ile oynanacak kritik derbide 3 puana ulaşmak için planlarını Mauro İcardi üzerine kuruyor.

Okan Buruk'tan Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi Mertens ve Rashica'ya özel talimat! Icardi...

Arjantinli oyuncunun antrenman ve maç performansından memnun olan tecrübeli teknik adam Icardi'nin Beşiktaş derbisinde toplu buluşturulmasını istedi ve orta saha ve kanat oyuncularına 'Topu İcardi ile buluşturun' talimatı verdi.

Okan Buruk'tan Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi Mertens ve Rashica'ya özel talimat! Icardi...

BURUK, MERTENS'E DE ÖZEL GÖREV VERDi
Kanat ve bek oyuncuları başta olmak üzere Buruk, Mertens'ten de özellikle 3. bölgede, ceza sahası içinde İcardi'yi beslemeleri, pasları ile Arjantinli oyuncunun desteklenmesini istedi.

Okan Buruk'tan Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi Mertens ve Rashica'ya özel talimat! Icardi...

Okan Buruk, Mertens ile birlikte kanat oyuncularına da içeri katedip şut çekmelerini değil, pasları, kanat organizasyonları ile gole gidecek yolun İcardi'den geçmesini istedi ve 'Kafanıza göre şut çekmek yok' uyarısında bulundu.

Okan Buruk'tan Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi Mertens ve Rashica'ya özel talimat! Icardi...

RASHICA'NIN YERİ GARANTİ DİĞER KANAT İSE BELİRSİZ
Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş derbisi öncesi yapılan ilk idmanda Icardi'nin daha fazla buluşturulmasına yönelik çalışmalar yaptıran Galatasaray teknik direktörü ayrıca performansından çok memnun olduğu Rashica'dan da vazgeçmeyecek.

Okan Buruk'tan Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi Mertens ve Rashica'ya özel talimat! Icardi...

Kosovalı futbolcunun derbide 11'de olması garanti görülürken diğer kanatta ise şu anda bir soru işareti hakim.

Okan Buruk'tan Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi Mertens ve Rashica'ya özel talimat! Icardi...

Bu bölgede forma yarışında Kerem ve Barış Alper arasında Buruk çalışmalardaki performanslarına göre karar verecek.

Okan Buruk'tan Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi Mertens ve Rashica'ya özel talimat! Icardi...

DERBİ ORANLARI BELLİ OLDU!
Öte yandan Galatasaray - Beşikaş derbisinin oranları belli oldu.

Okan Buruk'tan Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi Mertens ve Rashica'ya özel talimat! Icardi...

Sarı kırmızılılar, derbide favori durumda.

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