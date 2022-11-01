Okan Buruk'tan Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi Mertens ve Rashica'ya özel talimat! Icardi...

RASHICA'NIN YERİ GARANTİ DİĞER KANAT İSE BELİRSİZ

Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş derbisi öncesi yapılan ilk idmanda Icardi'nin daha fazla buluşturulmasına yönelik çalışmalar yaptıran Galatasaray teknik direktörü ayrıca performansından çok memnun olduğu Rashica'dan da vazgeçmeyecek.