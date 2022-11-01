Galatasaraylı Juan Mata konuşuyor | CANLI

Galatasaraylı Juan Mata canlı yayında basın mensuplarına konuşuyor. Mata'nın açıklamalarını haberimizden izleyebilirsiniz...

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Mata'nın açıklamalarından notlar (Güncellenecektir)

"Beni karşıladıkları için kulübe ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Şehre bayılıyorum. Harika bir ortam var. Kazanmamız gereken bir maçta ilk golümü attığım için de çok mutluyum. Şimdi önümüzde önemli bir derbi var, ona hazırlanıyoruz.

3 büyükler dışında da şampiyonluk için mücadele edecek ve belki kazanabilecek takımlar var. 3-4 maç üst üste puan farkını yaratmak çok önemli. Hedefimiz üst üste maçlar kazanmak. Özellikle araya kadar önümüzdeki 2 maçı kazanmak istiyoruz. Hem biz hem de rakip takımlar ligin seviyesini yükseltecek isimler getirdiler.



Çok rahat pozisyona girebilecek oyuncularımız var. Bunun üzerine çalışıyoruz. Fırsat yaratmaya devam etmemiz gerekiyor, ondan sonra goller de gelecektir.



"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Katıldığı her organizasyonda hedefi şampiyonluk. Ben de bu yüzden buraya geldim.



Stadımızdaki atmosferi gördükten sonra şampiyonluğun bu statta ne kadar güzel kutlanacağını hayal ettim, bu da beni heyecanlandırdı."