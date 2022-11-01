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Galatasaray'da Beşiktaş derbisi hazırlıkları! Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da mücadelenin hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren Yusuf Demir ile Kazımcan Karataş bireysel çalışmalara başladı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 12:35 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 12:43
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi hazırlıkları! Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş...

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra 2 gruba ayrıldı. Defans oyuncuları savunma yerleşimi ve geriden oyun kurma çalışması yaparken, orta saha ve hücumdaki futbolcular ise topla koordinasyon uygulamaları üzerinde durdu.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı bildirildi.

Sakatlıkları süren Yusuf Demir ile Kazımcan Karataş, takımdan ayrı bireysel saha çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.



Kaynak: AA
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