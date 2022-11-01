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Dries Mertens Japonya yolcusu

Galatasaray'ın flaş transferi Dries Mertens'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı forvete, Japon kulübü Vissel Kobe talip oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 06:50
Dries Mertens Japonya yolcusu

Galatasaray'ın flaş transferi Dries Mertens'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı forvete, Japon kulübü Vissel Kobe talip oldu. Vissel Kobe'nin Belçikalı yıldıza 2 yıllık sözleşme ve her sezon için 3 milyon euro gibi cazip bir teklif sunduğu iddia edildi. Sezon sonunda 36 yaşında olacak olan Mertens için Sarı-kırmızılı yönetimin opsiyon hakkını kullanmadan oyuncunun transferine izin vereceği ifade ediliyor.

PODOLSKI'Yİ ALMIŞTI

Vissel Kobe, Galatasaray Kulübü için hiç de yabancı bir kulüp değil. Zira Japon kulübü 2017'de Lukas Podolski'yi Galatasaray'dan transfer etmiş ve bu transfer karşılığında Sarı-kırmızılı kulübe 2.6 milyon euro ödenmişti.

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