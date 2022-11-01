7 oyuncunun yeri garanti

Fatih Karagümrük karşısında alınan galibiyetin ardından izin yapan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dün tekrar toplandı. Evinde oynayacağı Beşiktaş mücadelesinden mutlak galibiyet çıkartmak isteyen teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği ilk 11 üzerinde çalışmaya başladı.
Fatih Karagümrük karşısında alınan galibiyetin ardından izin yapan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dün tekrar toplandı. Evinde oynayacağı Beşiktaş mücadelesinden mutlak galibiyet çıkartmak isteyen teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği ilk 11 üzerinde çalışmaya başladı. Derbi öncesinde Fernando Muslera, Nelsson, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens ve İcardi'nin yerleri garanti... Diğer oyuncularla ilgili arar ise taktik çalışmaların ardından verilecek.