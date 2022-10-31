GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un derbi güvencesi Mauro Icardi! Büyük maçlarda...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük karşısında 2-0 kazandı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük karşısında 2-0 kazandı.
Cimbom bu galibiyetle büyük bir moral buldu.
Sarı-kırmızlılar artık gözünü tamamen Beşiktaş derbisine çevirmiş durumda.
Galibiyete rağmen üzerinde halen büyük bir baskı hisseden teknik direktör Okan Buruk tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor.
Takvim'in haberinde göre kritik 90 dakika öncesi tecrübeli hocanın en çok güvendiği isimlerin başında Mauro Icardi geliyor.
Çünkü Arjantinli yıldız kariyeri boyunca büyük maçlarda gösterdiği etkileyici performanslarla dikkatleri çekmiş bir isim.
Mauro Icardi, Inter formasını giydiği dönemde 13 kez ezeli rakip Milan'a karşı sahaya çıktı.
Yıldız futbolcu Derby della Madonnina olarak adlandıralan derbide 5 kez gol sevincini yaşadı.
Arjantinli forvet, Fransa kariyerinde de ülke futbolunun en önemli ezeli rekabetlerinden biri olan PSG-Marsilya derbilerinde 4 kez sahaya çıktı ve 4 gol attı.
Yıldız golcü çok önemli bir gol yüzdesi yakalamış oldu.
Galatasaray formasıyla ilk kez derbi heyecanı yaşayacak olan Mauro Icardi'nin cumartesi günü Beşiktaş'a karşı göstereceği performans büyük merak konusu.
29 yaşındaki forvet, son dönemde form grafiğini ve fizik gücünü ciddi şekilde artırdı.
Sarı-Kırmızılı taraftarlar da derbide ondan çok şeyler bekliyor.