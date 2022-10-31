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GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un derbi güvencesi Mauro Icardi! Büyük maçlarda...

Son dakika haberleri... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Okan Buruk'un derbideki plan netleşmeye başladı. Buruk'un, Mauro Icardi'nin kariyerindeki büyük maçlarda gösterdiği performanstan dolayı yıldız golcüye güvendiği belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 18:20
GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un derbi güvencesi Mauro Icardi! Büyük maçlarda...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük karşısında 2-0 kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un derbi güvencesi Mauro Icardi! Büyük maçlarda...

Cimbom bu galibiyetle büyük bir moral buldu.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un derbi güvencesi Mauro Icardi! Büyük maçlarda...

Sarı-kırmızlılar artık gözünü tamamen Beşiktaş derbisine çevirmiş durumda.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un derbi güvencesi Mauro Icardi! Büyük maçlarda...

Galibiyete rağmen üzerinde halen büyük bir baskı hisseden teknik direktör Okan Buruk tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un derbi güvencesi Mauro Icardi! Büyük maçlarda...

Takvim'in haberinde göre kritik 90 dakika öncesi tecrübeli hocanın en çok güvendiği isimlerin başında Mauro Icardi geliyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un derbi güvencesi Mauro Icardi! Büyük maçlarda...

Çünkü Arjantinli yıldız kariyeri boyunca büyük maçlarda gösterdiği etkileyici performanslarla dikkatleri çekmiş bir isim.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un derbi güvencesi Mauro Icardi! Büyük maçlarda...

Mauro Icardi, Inter formasını giydiği dönemde 13 kez ezeli rakip Milan'a karşı sahaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un derbi güvencesi Mauro Icardi! Büyük maçlarda...

Yıldız futbolcu Derby della Madonnina olarak adlandıralan derbide 5 kez gol sevincini yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un derbi güvencesi Mauro Icardi! Büyük maçlarda...

Icardi, Inter'in diğer ezeli rakiplerinden Juventus'a karşı 14 maçta 8 gol, Roma'ya karşı 12 maçta 6 gol, Lazio'ya karşı da 13 maçta 8 gol kaydetmeyi başardı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un derbi güvencesi Mauro Icardi! Büyük maçlarda...

Arjantinli forvet, Fransa kariyerinde de ülke futbolunun en önemli ezeli rekabetlerinden biri olan PSG-Marsilya derbilerinde 4 kez sahaya çıktı ve 4 gol attı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un derbi güvencesi Mauro Icardi! Büyük maçlarda...

Böylece Icardi, İtalya ve Fransa'da çıktığı 56 büyük maçta 31 kez rakip ağları sarstı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un derbi güvencesi Mauro Icardi! Büyük maçlarda...

Yıldız golcü çok önemli bir gol yüzdesi yakalamış oldu.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un derbi güvencesi Mauro Icardi! Büyük maçlarda...

Galatasaray formasıyla ilk kez derbi heyecanı yaşayacak olan Mauro Icardi'nin cumartesi günü Beşiktaş'a karşı göstereceği performans büyük merak konusu.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un derbi güvencesi Mauro Icardi! Büyük maçlarda...

29 yaşındaki forvet, son dönemde form grafiğini ve fizik gücünü ciddi şekilde artırdı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un derbi güvencesi Mauro Icardi! Büyük maçlarda...

Sarı-Kırmızılı taraftarlar da derbide ondan çok şeyler bekliyor.

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