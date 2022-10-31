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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un derbi kozu belli oldu! İlk 11'deki yeri garanti

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Kosovalı oyuncusu Milot Rashica, son haftalarda gösterdiği performansla göz dolduruyor. Teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giren 26 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş derbisinde ilk 11'deki yerini garantiledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un derbi kozu belli oldu! İlk 11'deki yeri garanti

Milot Rashica, son 3 maçtaki performansı ile Beşiktaş derbisi öncesinde Okan Buruk'un en büyük kozu haline geldi. Kastamonuspor'la oynanan Türkiye Kupası maçında Galatasaray formasıyla ilk kez ilk 11'de forma giyen Kosovalı futbolcu, o maçta sergilediği futbol ve attığı 2 golle teknik heyetin beğenisini kazandı.

Daha sonra ligde Alanyaspor maçında ilk 11'e giren ve etkili bir futbol oynayan Rashica, son olarak Fatih Karagümrük karşısında müthiş futbolu ve yaptığı asistle galibiyete katkı sağladı. Teknik heyetin, Rashica'nın performansından çok memnun olduğu ve Beşiktaş derbisinde de yıldız oyuncuyu ilk 11 için hazırlayacağı öğrenildi.

BONSERVİSİ ALINACAK
Yönetim önümüzdeki haftalarda performansının daha da yükselmesi halinde Milot Rashica'nın bonservisini almak için harekete geçecek. Galatasaray, Rashica'nın bonservisini elinde bulunduran İngiliz ekibi Norwich City ile Dünya Kupası arasında masaya oturacak. Yaklaşık 7 milyon Euro piyasa değeri bulunan kanat oyuncusu için sıkı bir pazarlık yapılacak.

YILDIZLARA ÖZEL PROGRAM
Alanyaspor maçında ilk gollerini atan Mertens ve İcardi'ye Karagümrük deplasmanında Mata eşlik etti. Yeni transferlerden Oliveira, Seferovic ve Ross daha önce gol sevinci yaşamıştı. Derbide Okan Buruk'un yabancı oyuncular ile özel ilgileneceği ve hücum oyuncularına derbiye kadar özel antrenman programları koyduracağı öğrenildi.

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