Sıra Beşiktaş'ta

Galatasaray, 3 haftalık galibiyet hasretini Fatih Karagümrük karşısında sonlandırdı. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş derbisi öncesinde hanesine yazdırdığı 3 puanla moral buldu. Üst üste alınan başarısız sonuçlar sonrasında eleştiri oklarını üzerine çeken teknik direktör Okan Buruk da gelen galibiyet sonrasında rahat bir nefes aldı. Adana Demir ve Alanyaspor'la berabere kalan Aslan, Kayserispor'a yenilmiş ve 3 haftada 7 puan kaybetmişti.

TEMPO YÜKSEK OLACAK

Karagümrük maçıyla yeni bir sayfa açan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, derbi için kolları sıvadı. Oyuncularına bir gün izin vermesine karşın ekibiyle Florya'da bir araya gelen Buruk, Beşiktaş karşısında seyircinin de desteği ile dominant, önde oynayan, hücum ve prese dayalı tempolu bir futbolla rakibini devirme planları yapıyor. Derbiye yakışır bir futbol oynamak istediklerini belirten Buruk, "Taraftarımızla birlikte yüksek enerji yaratıp kazanmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

EMRE'NİN DOĞUŞU

Giden gelen, ortadan kaybolan, unutulan Emre Taşdemir, Karagümrük karşısında sahneye çıktı. Bir gol ve bir asistle 2-0'lık galibiyetin mimarı oldu. 457 gün sonra Galatasaray formasıyla sahaya çıkan Emre, Aralık 2016'dan bu yana ilk golünü Karagümrük'e attı. Maç sonu tribünlere çağrılan Emre Taşdemir elini göğsüne koyarak Metin Oktay selamı verdi ve o anlarda gözleri doldu. Maçtan sonra da, "Bu duygunun tarifi yok. Okan Hoca'ya bana şans verdiği için teşekkür ederim" dedi.

EMİN AÇIĞI KAPATTI

Alanyaspor karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Beşiktaş derbisinde forma giymeyecek Abdülkerim Bardakcı'nın yerine stoper arayan Okan Buruk'un yardımına Emin Bayram yetişti. Karagümrük karşısında 14 sahipsiz top kazanan Emin Bayram, bu sezon Süper Lig'de en yüksek sayıya ulaşan Galatasaray oyuncusu oldu.