Okan Buruk takımını böyle anlattı! "Az gol attığımızda da..."

Fatih Karagümrük karşısında iyi bir futbol ortaya koyan, 33. dakikada VAR'ın uyarısı üzerine ekipten Adnan'ın kırmızı kart görmesiyle avantaj sağlayan Cim-Bom, rakibin 10 kişi kalmasının avantajını kullandı.
Fatih Karagümrük karşısında iyi bir futbol ortaya koyan, 33. dakikada VAR'ın uyarısı üzerine ekipten Adnan'ın kırmızı kart görmesiyle avantaj sağlayan Cim-Bom, rakibin 10 kişi kalmasının avantajını kullandı.
Ancak Cim-Bom'un iki golü, yine VAR nedeniyle iptal edildi.
51. dakikada Emin Bayram'ın Karagümrüklü Viviano'ya faul yaptığı uyarısı verilirken, monitör başına giden hakem Bahattin Şimşek golü iptal etti.
Aynı şekilde 92. dakikada Yunus'un sayısı da Gomis'in ofsaytı gerekçe gösterilerek geçerli sayılmadı.
Sarı-kırmızılı teknik adam, her geçen gün daha iyiye gittiklerini belirtti.
Bitiricilik sorununu çözmeleri durumunda işlerin kendileri için daha kolay gideceğini söyledi.
Milliyet'in derlediği habere göre, antrenmanlarda hücumları sonlandırma konusunda çok çalıştıklarına vurgu yapan Okan Buruk, bu sorunu aşacak kaliteye sahip olduklarını dile getirdi.
Sarı-kırmızılıların teknik patronu şöyle devam etti:
"Pozisyona girmek önemli. Aksiyon almak, şut almak önemli.
Az gol attığımızda da rakip kaleye giden, pozisyona giren bir takımız."
MUSLERA SİTEM ETTİ
Karagümrük'ün 10 kişi kaldığı pozisyon sırasında Galatasaray Kaptanı Muslera, Teknik Direktör Okan Buruk'un yanına kadar gelerek sitemde bulundu.
Uruguaylı file bekçisiyle arasındaki diyaloğu anlatan Buruk, "Geçen hafta pozisyonun içindeydi ama hakemin yanına geldiği için sarı kart gördü.
Karagümrük maçında da rakip kaleci geldi ama sarı kart gösterilmeyince Muslera gelip, 'Rakip kaleci gitti ama sarı kart görmedi, bana gösteriyorlar' dedi" ifadesini kullandı.
Galatasaray, bir sonraki lig maçını Beşiktaş ile oynayacak.
NEF Stadı'nda oynanacak mücadele, 5 Kasım Cumartesi günü oynanacak.