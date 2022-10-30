Haberler Galatasaray Okan Buruk takımını böyle anlattı! "Az gol attığımızda da..."

Okan Buruk takımını böyle anlattı! "Az gol attığımızda da..."

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçında dair değerlendirmelerde bulundu. Buruk yaptığı konuşmada takımına dair memnuniyetini dile getirirken, Muslera da hakem kararlarına isyan etti. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 09:21
Okan Buruk takımını böyle anlattı! "Az gol attığımızda da..."

Fatih Karagümrük karşısında iyi bir futbol ortaya koyan, 33. dakikada VAR'ın uyarısı üzerine ekipten Adnan'ın kırmızı kart görmesiyle avantaj sağlayan Cim-Bom, rakibin 10 kişi kalmasının avantajını kullandı.

Okan Buruk takımını böyle anlattı! "Az gol attığımızda da..."

Ancak Cim-Bom'un iki golü, yine VAR nedeniyle iptal edildi.

Okan Buruk takımını böyle anlattı! "Az gol attığımızda da..."

51. dakikada Emin Bayram'ın Karagümrüklü Viviano'ya faul yaptığı uyarısı verilirken, monitör başına giden hakem Bahattin Şimşek golü iptal etti.

Okan Buruk takımını böyle anlattı! "Az gol attığımızda da..."

Aynı şekilde 92. dakikada Yunus'un sayısı da Gomis'in ofsaytı gerekçe gösterilerek geçerli sayılmadı.

Okan Buruk takımını böyle anlattı! "Az gol attığımızda da..."

Sarı-kırmızılı teknik adam, her geçen gün daha iyiye gittiklerini belirtti.

Okan Buruk takımını böyle anlattı! "Az gol attığımızda da..."

Bitiricilik sorununu çözmeleri durumunda işlerin kendileri için daha kolay gideceğini söyledi.

Okan Buruk takımını böyle anlattı! "Az gol attığımızda da..."

Milliyet'in derlediği habere göre, antrenmanlarda hücumları sonlandırma konusunda çok çalıştıklarına vurgu yapan Okan Buruk, bu sorunu aşacak kaliteye sahip olduklarını dile getirdi.

Okan Buruk takımını böyle anlattı! "Az gol attığımızda da..."

Sarı-kırmızılıların teknik patronu şöyle devam etti:

Okan Buruk takımını böyle anlattı! "Az gol attığımızda da..."

"Pozisyona girmek önemli. Aksiyon almak, şut almak önemli.

Okan Buruk takımını böyle anlattı! "Az gol attığımızda da..."

Az gol attığımızda da rakip kaleye giden, pozisyona giren bir takımız."

Okan Buruk takımını böyle anlattı! "Az gol attığımızda da..."

MUSLERA SİTEM ETTİ
Karagümrük'ün 10 kişi kaldığı pozisyon sırasında Galatasaray Kaptanı Muslera, Teknik Direktör Okan Buruk'un yanına kadar gelerek sitemde bulundu.

Okan Buruk takımını böyle anlattı! "Az gol attığımızda da..."

Uruguaylı file bekçisiyle arasındaki diyaloğu anlatan Buruk, "Geçen hafta pozisyonun içindeydi ama hakemin yanına geldiği için sarı kart gördü.

Okan Buruk takımını böyle anlattı! "Az gol attığımızda da..."

Karagümrük maçında da rakip kaleci geldi ama sarı kart gösterilmeyince Muslera gelip, 'Rakip kaleci gitti ama sarı kart görmedi, bana gösteriyorlar' dedi" ifadesini kullandı.

Okan Buruk takımını böyle anlattı! "Az gol attığımızda da..."

Galatasaray, bir sonraki lig maçını Beşiktaş ile oynayacak.

Okan Buruk takımını böyle anlattı! "Az gol attığımızda da..."

NEF Stadı'nda oynanacak mücadele, 5 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

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