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Florya'da şenlik

Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıl dönümü kapsamında bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde U12 Cumhuriyet Şenliği düzenlenecek. U12 yaş grubunda 12 takımın mücadele edeceği turnuva, saat 10.00'da başlayacak. Galatasaray, U12 yaş grubunda sarı ve kırmızı olarak 2 takımla yer alacak. Maçlar Galatasaray TV'den naklen ekranlara gelecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 06:50
Florya'da şenlik
Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıl dönümü kapsamında bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde U12 Cumhuriyet Şenliği düzenlenecek. U12 yaş grubunda 12 takımın mücadele edeceği turnuva, saat 10.00'da başlayacak. Galatasaray, U12 yaş grubunda sarı ve kırmızı olarak 2 takımla yer alacak. Maçlar Galatasaray TV'den naklen ekranlara gelecek.
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