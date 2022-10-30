Haberler Galatasaray Deplasmanda kükrüyor

Deplasmanda kükrüyor

İstikrarsız bir görüntü sergileyen Galatasaray buna karşılık dış sahada aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Bu sezon 11 maçın 7'sini deplasmanda oynayan sarıkırmızılı ekip, 4 galibiyet, 2 beraberlik sonucu elde ettiği 14 puanla dış sahada Süper Lig'in en başarılı takım oldu. Sarı-kırmızılılar geçen sezon boyunca 19 deplasmanda toplam 4 galibiyet görmüştü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 06:50
Deplasmanda kükrüyor
İstikrarsız bir görüntü sergileyen Galatasaray buna karşılık dış sahada aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Bu sezon 11 maçın 7'sini deplasmanda oynayan sarıkırmızılı ekip, 4 galibiyet, 2 beraberlik sonucu elde ettiği 14 puanla dış sahada Süper Lig'in en başarılı takım oldu. Sarı-kırmızılılar geçen sezon boyunca 19 deplasmanda toplam 4 galibiyet görmüştü.
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