Galatasaray Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajda, "Her 29 Ekim senin silinmez izin, kalbimizde taşıdığımız değişmez resmin. Cumhuriyet'in 99'uncu yaşında... Cumhuriyet'in yüzüdür Galatasaray. Geçmişi, bu ulus için canını vermiş gencecik kahramanlarla dolu. Kurulduğu gün, "Türk olmayan takımları yenmek" hedefini koyacak kadar ileri görüşlü. "Fikri hür, vicdanı hür" olanların yüzüdür Galatasaray" ifadesi kullanıldı
GalatasarayKulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajda, "Her 29 Ekim senin silinmez izin, kalbimizde taşıdığımız değişmez resmin. Cumhuriyet'in 99'uncu yaşında... Cumhuriyet'in yüzüdür Galatasaray. Geçmişi, bu ulus için canını vermiş gencecik kahramanlarla dolu. Kurulduğu gün, "Türk olmayan takımları yenmek" hedefini koyacak kadar ileri görüşlü. "Fikri hür, vicdanı hür" olanların yüzüdür Galatasaray" ifadesi kullanıldı