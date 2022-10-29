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Var ilk kez devrede

Bu sezon hakem kararlarından canı çok yanan G.Saray, VAR kendi lehine hiç çalışmadığı için isyan ediyordu. Karagümrük karşısında VAR, ilk kez olumlu anlamda devreye girdi. 33'te Torreira'ya sert bir faul yapan Adnan Uğur sarı kart gördü. Daha sonra VAR'ın uyarısı sonrası pozisyon kırmızı karta çevrildi. 53'te ise Nelsson'un golünde VAR'dan bu kez Emin Bayram'ın faulü tespit edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Var ilk kez devrede
Bu sezon hakem kararlarından canı çok yanan G.Saray, VAR kendi lehine hiç çalışmadığı için isyan ediyordu. Karagümrük karşısında VAR, ilk kez olumlu anlamda devreye girdi. 33'te Torreira'ya sert bir faul yapan Adnan Uğur sarı kart gördü. Daha sonra VAR'ın uyarısı sonrası pozisyon kırmızı karta çevrildi. 53'te ise Nelsson'un golünde VAR'dan bu kez Emin Bayram'ın faulü tespit edildi.
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