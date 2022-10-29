Mauro Icardi paylaştı Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Yeniden...

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, 10 kişi kalan rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Galatasaray, 3 hafta sonra galibiyetle yeniden tanıştı.
Cimbom, puanını 21'e yükselterek maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti.
ICARDI TATİLE ÇIKTI
Sarı-kırmızılılarda geldiği günden beri özel hayatıyla gündemden düşmeyen Mauro Icardi de maçta ilk 11'de başladı.
Karışılaşmanın ardından Cumartesi günü yıldız oyuncu seyahate çıktığını gösteren bir paylaşımda bulundu.
Uçaktan bir paylaşım yapan Icardi'ye taraftarlar, daha önce de kendisine sıkça izin verildiği için sosyal medyadan tepki gösterdi.
ICARDI'NİN G.SARAY İSTATİSTİĞİ
Icardi, Galatasaray'da toplam 4 müsabakada yer aldı.
Arjantinli golcü, ligin 6. haftasındaki Kasımpaşa maçında antrenman eksikliği nedeniyle yer almamıştı.
7. haftadaki Konyaspor maçında 28 dakika sahada kaldı.
8. haftadaki Adana Demirspor maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu.
10. haftada oynanan Kayserispor maçında 90 dakika sahada yer aldı.
11. haftadaki Alanyaspor maçında, 78 dakika sahada kaldı.
Icardi, Kayserispor maçında 1 gol 1 asist üretti. Arjantinli golcü son olarak Karagümrük maçında 84 dakika şans buldu.
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