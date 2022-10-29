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Mauro Icardi paylaştı Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Yeniden...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların golcü futbolcusu Mauro Icardi, Fatih Karagümrük maçının ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, taraftarları adeta çılgına çevirdi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 16:29
Mauro Icardi paylaştı Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Yeniden...

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Mauro Icardi paylaştı Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Yeniden...

Sarı-kırmızılılar, 10 kişi kalan rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Mauro Icardi paylaştı Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Yeniden...

Galatasaray, 3 hafta sonra galibiyetle yeniden tanıştı.

Mauro Icardi paylaştı Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Yeniden...

Cimbom, puanını 21'e yükselterek maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti.

Mauro Icardi paylaştı Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Yeniden...

ICARDI TATİLE ÇIKTI
Sarı-kırmızılılarda geldiği günden beri özel hayatıyla gündemden düşmeyen Mauro Icardi de maçta ilk 11'de başladı.

Mauro Icardi paylaştı Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Yeniden...

Karışılaşmanın ardından Cumartesi günü yıldız oyuncu seyahate çıktığını gösteren bir paylaşımda bulundu.

Mauro Icardi paylaştı Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Yeniden...

Uçaktan bir paylaşım yapan Icardi'ye taraftarlar, daha önce de kendisine sıkça izin verildiği için sosyal medyadan tepki gösterdi.

Mauro Icardi paylaştı Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Yeniden...

ICARDI'NİN G.SARAY İSTATİSTİĞİ
Icardi, Galatasaray'da toplam 4 müsabakada yer aldı.

Mauro Icardi paylaştı Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Yeniden...

Arjantinli golcü, ligin 6. haftasındaki Kasımpaşa maçında antrenman eksikliği nedeniyle yer almamıştı.

Mauro Icardi paylaştı Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Yeniden...

7. haftadaki Konyaspor maçında 28 dakika sahada kaldı.

Mauro Icardi paylaştı Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Yeniden...

8. haftadaki Adana Demirspor maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu.

Mauro Icardi paylaştı Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Yeniden...

10. haftada oynanan Kayserispor maçında 90 dakika sahada yer aldı.

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