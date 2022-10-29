Haberler Galatasaray Kerem’le 45 dakika

Kerem’le 45 dakika

Karagümrük karşısında ilk 11'de çıkan Kerem Aktürkoğlu, performansıyla yine beğenilmedi. Teknik Direktör Okan Buruk, fazla top kaybı yapan başarılı futbolcuyu ilk yarının ardından oyundan aldı. 46'da yerini Barış Alper'e bırakan Kerem, sadece 11 pas yaptı. 5 ikili mücadelenin 2'sini kazandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Kerem’le 45 dakika
Karagümrük karşısında ilk 11'de çıkan Kerem Aktürkoğlu, performansıyla yine beğenilmedi. Teknik Direktör Okan Buruk, fazla top kaybı yapan başarılı futbolcuyu ilk yarının ardından oyundan aldı. 46'da yerini Barış Alper'e bırakan Kerem, sadece 11 pas yaptı. 5 ikili mücadelenin 2'sini kazandı.
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