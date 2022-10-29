Galatasaraylı Lucas Torreira gönlünü oyuncu Devrim Özkan'a mı kaptırdı? O fotoğraf...

Devrim Özkan ile Lucas Toreira arasında Kastamonuspor maçı sonrası yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor.
Devrim Özkan ile Lucas Toreira arasında Kastamonuspor maçı sonrası yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor.
Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray- Kastamonuspor maçını ünlü oyuncu Devrim Özkan tribünden takip etmişti.
Gol sevincinde kameralara takılan Devrim Özkan çok sıkı bir Galatasaray taraftarı.
İkilinin pozları sosyal medyayı salladı.
İŞTE O KARE
Lucas Torreira, kız Kardeşi Ana Torreira, Wanda Nara'nın yakın arkadaşı aynı zamanda makyaj sanatçısı Kennys Palacios ve ünlü oyuncu Devrim Özkan galibiyeti birlikte kutladı.