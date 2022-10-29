Haberler Galatasaray Galatasaraylı Lucas Torreira gönlünü oyuncu Devrim Özkan'a mı kaptırdı? O fotoğraf...

Galatasaraylı Lucas Torreira gönlünü oyuncu Devrim Özkan'a mı kaptırdı? O fotoğraf...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ve Devrim Özkan, sarı kırmızılıların Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabaka sonrası görüntülendi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 16:50
Galatasaraylı Lucas Torreira gönlünü oyuncu Devrim Özkan'a mı kaptırdı? O fotoğraf...

Devrim Özkan ile Lucas Toreira arasında Kastamonuspor maçı sonrası yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor.

Galatasaraylı Lucas Torreira gönlünü oyuncu Devrim Özkan'a mı kaptırdı? O fotoğraf...

Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray- Kastamonuspor maçını ünlü oyuncu Devrim Özkan tribünden takip etmişti.

Galatasaraylı Lucas Torreira gönlünü oyuncu Devrim Özkan'a mı kaptırdı? O fotoğraf...

Gol sevincinde kameralara takılan Devrim Özkan çok sıkı bir Galatasaray taraftarı.

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