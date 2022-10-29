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Galatasaray'da Karagümrük sevinci!

Galatasaray, Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yeniden yükseldikten sonra 4 kez kozlarını paylaştı. Sarı-Kırmızılılar, bu maçların sadece 1'ini kazanırken, 2 karşılaşma berabere, 1 maçtada yenilgi yaşadı. Dün akşamki mücadelede Cimbom'un kötü serisi bitti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 14:56 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 15:00
Galatasaray'da Karagümrük sevinci!

Karagümrük Süper Lig'e yeniden çıktıktan sonra Galatasaray'ın kâbusu olmuştu.

Kırmızı-Siyahlı ekiple 4 kez karşılaşan sarı-kırmızılılar, sadece 1 kez galip gelirken, 2 beraberlik, 1 de mağlubiyet yaşadı ve 9 puan kaybetti. Dün akşamki maçla Cimbom'un kötü serisi sona erdi.

7 BİN TARAFTAR TRİBÜNDE

Karşılaşmayı 7 bine yakın Galatasaray taraftarı tribünden takip etti. VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray mücadelesi için deplasman takım taraftarına stat kapasitesinin yüzde 30'una denk gelen 22 bin kişilik yer ayrıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 7 bine yakın bileti alarak stada geldi.

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