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GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş: Daha fazla şans vermesi lazım

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Galatasaray'ın eski oyuncusu Necati Ateş'de maça dair dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 11:32 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 11:40
GALATASARAY HABERLERİ - Necati Ateş: Daha fazla şans vermesi lazım

TRT Spor'da Fatih Karagümrük-Galatasaray maçını değerlendiren sarı-kırmızılıların eski oyuncusu Necati Ateş karşılaşmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"VIVIANO MAÇIN ADAMI"

Oyununu arayan bir Galatasaray var demiştik. Geçen hafta kırmızı karta kadar muhteşem bir takım vardı. Geçen maç kırmızı kart görmeseydi bambaşka bir oyun oynayıp bambaşka bir skora gidebilirdi. Hatta bugün ikinci yarı da farka gidebilirdi. Viviano'yu tebrik etmek lazım. Bana göre açık ara maçın adamı.

"PEYNİR EKMEK GİBİ ATARLARDI"

"Galatasaray'ın hücum hattındaki oyuncular ya da pozisyona giren oyuncular hepsi geçmişlerinde peynir ekmek gibi bu golleri atıyordu. Nasıl bu kadar kaçırıyorlar. Bunları gole çevirip hem psikolojik, hem de ileriye taşıyabilecek fiziksel ve beyinsel anlamda bunu ileriye götürmesi lazım. İdmanda bu kadar kaçırmazsın. Yakalamışsın işte senin elinde. Bu golleri atsa daha farklı bir takım çıkacak artık sahaya.

"POZİSYONA GİRMEYEN OYUNCU YOK"

Pozisyona girmeyen oyuncu yok. Rakibin 10 kişi kalması ve artık bir tehdit oluşturmaması rahat bir galibiyet oldu. İlk yarıda oynanan oyun seni ileriye taşımaz. Icardi'yi ilk yarı hiç görmedik. Mesefeleri bu kadar uzun oynarsan hem yorulursun hem de sıkıntı yaşarsın.

"KİMSE ZEVK ALMADI"

Alanyaspor ile Karagümrük arasında fark yok. İki takım da aynı sistemi oynuyor. İlk yarı ne izleyen, ne oynayan, hiçkimse zevk almadı.

"YERLİ SIKINTISI YAŞIYOR"

Galatasaray'da hiç düşünülmeyen Sacha Boey, küsmedi ve gelip formayı aldı. Bugün Emre, bekledi ve bir mecburiyet oldu. Bu maçta da golünü attı. Bu çocuklara daha fazla şans vermesi lazım. Kaybetmemesi lazım. Galatasaray'ın yerli oyuncu sıkıntısı başını ağrıtacak gibi.

"EMRE'LER DEĞERLİYDİ"

Emre Kılınç ve Emre Akbaba gitti, Taylan gitti. Ben olsam göndermezdim. O oyuncuyu ikna etmek zor değil. Hissettirmek lazım onlara. Bu takım için Emre'ler bu takım için değerlilerdi.

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