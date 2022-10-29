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GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera bir anda Okan Buruk'un yanına koştu! Karagümrük maçında o detay...

Galatasaray'da son dakika haberi.. Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta açılış haftasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar, deplasmanda Karagümrük'ü 2-0 yenerken maçın 32. dakikasında teknik direktör Okan Buruk ile Uruguaylı kaleci Fernando Muslera arasında ilginç anlar yaşandı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 10:47 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 13:39
GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera bir anda Okan Buruk'un yanına koştu! Karagümrük maçında o detay...

Galatasaray'ın, Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla yendiği mücadelede Okan Buruk ile Fernando Muslera arasında ilginç anlar yaşandı.

32. dakikada Adnan Uğur, orta alanda Lucas Torreira'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi sarı kart sınırında olan ve pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünen Fernando Muslera ise hakem yerine Okan Buruk'un yanına gitti. 36 yaşındaki Uruguaylı eldiven, Buruk'a pozisyona itiraz edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yoğun itirazların ardından ve VAR hakemi Serkan Tokat'ın uyarısının ardından orta hakem Bahattin Şimşek, kenara gelerek pozisyonu izledi.

Şimşek, pozisyonu incelemesinin ardından sarı kartı iptal etti ve Adnan Uğur'a kırmızı kart gösterdi. Bu kartın ardından VavaCars Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı.

GEÇEN HAFTA SARI KART GÖRMÜŞTÜ

Fernando Muslera, geçen hafta Alanyaspor karşısında Boey'in gördüğü kırmızı kart pozisyonunda hakeme itirazı ve kalesini terk etmesi sebebiyle sarı kart görmüştü.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Okan Buruk, mücadele sonrası yaşanan diyalog için, "Muslera'nın geçen haftaki hikayesi var. Zaten pozisyon içindeyken kaleden gelmedi hakem sarı kart gösterdi. Bugün de özellikle gitmedi. Rakip kaleci geldi ama rakip kaleciye sarı kart gösterilmeyince Muslera, 'Ben gittiğimde hemen sarı kart gösteriyorlar. Rakip kaleci orada. Pozisyonun içerisinde ona göstermiyorlar.' dedi." sözlerini kullandı.

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