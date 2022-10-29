Emre amade

Bu sezon savunmanın solunda sıkıntı yaşayan G.Saray'da Patrick van Aanholt ve Kazımcan Karataş'ın arkasında kalan Emre Taşdemir ilk kez sahneye çıktı. Geçen yılı kiralık olarak Giresunspor'da geçiren ve sarı-kırmızılı formayla son maçına 28 Temmuz 2021'de PSV karşısında çıkan Emre, 457 gün sonra sahadaki yerini aldı. Sol bekte görev yaptığı mücadelede, hücuma önemli katkı vermeyi başardı.

2149 GÜN SONRA ATTI

60. dakikada ceza alanı içinde Rashica'nın pasında kafasıyla vurarak G.Saray'ı öne geçirdi. Aslan'daki ilk golünü atan Emre, 2149 gün sonra Süper Lig'de ağları sarstı. En son Bursaspor formasıyla Aralık 2016'da Beşiktaş'a gol atan başarılı oyuncu, Mata'nın golünde de topu soldan içeriye çeviren isim oldu. Galibiyetin mimarlarından 27 yaşındaki oyuncu, "Bu duygunun tarifi yok. Okan Hoca'ya bana şans verdiği için teşekkür ederim" dedi.

RASHİCA ASİSTİ YAPTI

Galatasaray'ın Kosovalı yıldızı Rashica, Fatih Karagümrük karşısında etkiliydi. Şutlarında kaleci Viviano'ya takılan kanat oyuncusu, golde ise asisti yapan isim oldu. Emre Taşdemir'e pasını aktaran Rashica golün hazırlayıcısı oldu. Kastamonu karşısında 2 golle oynayan Rashica, ligde de siftah yaptı.

İKİ İSİM SINIRDA GEÇTİ

Gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek G.Saray'da korkulan olmadı. Sarı kart sınırında olan iki oyuncu Karagümrük maçını sorunsuz atlattı. Kerem Aktürkoğlu ve Muslera, sarı kart görmeden mücadeleyi noktaladı. İki oyuncu böylece gelecek hafta Nef Stadyumu'ndaki derbide sahada olacak.