Okan Buruk Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu!

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'ü mağlup etti. Teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un o sözleri;

"Bugün maçın başlangıcı geçen haftanın tam tersi oldu. Çok tutuk başladık. Bu stadyumda oynamak çok zordur. Futbolcu olarak da oynadım."

"Kırmızı kart sonrası oyunda daha iyisini de yapabilirdik. İlk yarı net pozisyonlar yakalayamadık. İkinci yarı girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Daha farklı da olabilirdi."

"İki tane iptal edilen golümüz var, onlar neden iptal edildi bilmiyorum, onlara da bakacağız."

"Emre Taşdemir hiç maç oynamadı ama antrenman temposu, sahaya koymamızı sağladı. Genel olarak iyiydi. Ona da 'Hoş geldin' diyoruz. Juan Mata da gol attı, o da önemliydi."

"Beşiktaş'ta hoca değişikliği oldu. İki takım için de çok önemli maç. Hedefimiz araya kadar kazanarak gitmek. Yukarıdaki takımlara puan olarak yaklaşmak istiyoruz."

"Geniş bir kadromuz var ve değişiklik haklarıyla herkesi kullanmaya çalışıyoruz. Barış Alper'den beklentimiz yüksek, kendisi de biliyor ki %50'sini veriyor henüz. Tüm oyunculara süre verip değerlendirmeye çalışıyoruz."

"Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu var. Şenol Güneş'e de hayırlı olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Ümraniyespor maçları, bize rakip analizinde yol gösterecek. Derbiye yakışır şekilde çıkıp oynayacağız. Taraftarlarla enerji yaratıp, iyi bir oyun ortaya koymak istiyoruz."