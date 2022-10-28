Galibiyete özel prim verilecek

Alanya maçında kaçan iki puanın Florya'da moralleri bozmasına izin verilmedi. Teknik heyet ve futbolcular, Karagümrük maçı ile çıkışa geçmek için birbirlerini motive etti. 3 puan için kenetlenen sarı-kırmızılı ekip maçı beklerken yöneticiler de galibiyete özel prim verileceğini açıkladı.
Alanya maçında kaçan iki puanın Florya'da moralleri bozmasına izin verilmedi. Teknik heyet ve futbolcular, Karagümrük maçı ile çıkışa geçmek için birbirlerini motive etti. 3 puan için kenetlenen sarı-kırmızılı ekip maçı beklerken yöneticiler de galibiyete özel prim verileceğini açıkladı.