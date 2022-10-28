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Galatasaray’da mecburi değişim

Okan Buruk, Karagümrük karşısında cezalı Abdülkerim Bardakcı ve Sacha Boey'i kullanamayacak. Ayrıca Kazımcan'ın sakatlığı bulunuyor. Kadro oluşturmakta zorlanan Buruk'un defansın sağında Leo Dubois'e, solunda ise Emre Taşdemir'e şans vermesi bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 06:50
Galatasaray’da mecburi değişim
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Karagümrük karşısında cezalı Abdülkerim Bardakcı ve Sacha Boey'i kullanamayacak. Ayrıca Kazımcan'ın sakatlığı bulunuyor. Kadro oluşturmakta zorlanan Buruk'un defansın sağında Leo Dubois'e, solunda ise Emre Taşdemir'e şans vermesi bekleniyor. Alanyaspor karşısında 2. gole sebep olsa da Kerem yine sahada olacak. Savunmada ise Emin Bayram, Nelsson ile birlikte görev yapacak. Orta sahada Berkan'ı denese de Okan Buruk, Torreira ve Sergio Oliveira ikilisinde karar kıldı. Forvette ise yine İcardi forma giyecek.
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