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Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi toplantı! Muslera ve Gomis...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi, Galatasaray'da önemli bir toplantı gerçekleşti. Galatasaray, Dünya Kupası öncesi öncesi oynayacağı maçlarda kayıp yaşamak istemezken, takımın 'ağabeyleri' diğer oyuncularla görüştü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 14:33
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi toplantı! Muslera ve Gomis...

Galatasaray'da hedef Dünya Kupası arasına kadar olan süreçte oynanacak 3 maça çevrildi.

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi toplantı! Muslera ve Gomis...

Okan Buruk ve ekibi bu 3 maçlık süre zarfında 9 puan toplamak istiyor.

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi toplantı! Muslera ve Gomis...

Milliyet'in haberine göre, bu bağlamda ilk adım da Fatih Karagümrük maçıyla beraber atılmak isteniyor.

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi toplantı! Muslera ve Gomis...

Sarı-kırmızılılar daha sonra ise sırasıyla çıkacağı Beşiktaş ve Başakşehir karşılaşmalarını kazanarak araya hem moralli hem de iddialı şekilde girmeyi hedefliyor.

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi toplantı! Muslera ve Gomis...

Böylece Dünya Kupası sonrası yeniden başlayacak lig yarışında daha güçlü olunması amaçlıyor.

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi toplantı! Muslera ve Gomis...

Teknik direktör Okan Buruk ve yardımcıları tüm hesaplarını buna göre yapıyor.

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi toplantı! Muslera ve Gomis...

Florya'da bütün planlamalar bu yönde yapılırken oyuncuların da kendi aralarında sürekli toplantılar düzenledikleri öğrenildi.

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi toplantı! Muslera ve Gomis...

AĞABEYLER DEVREDE
Fernando Muslera ve Bafetimbi Gomis gibi takımdaki tecrübeli isimlerin bu toplantılara liderlik ettikleri belirtildi.

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi toplantı! Muslera ve Gomis...

İSTANBUL AVANTAJI
Ayrıca Dünya Kupası'na kadar kalan sürede oynanacak 3 maçın da İstanbul'da olması bir diğer avantaj oldu.

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi toplantı! Muslera ve Gomis...

Lig maçları için İstanbul dışına seyahat yapmayacak olan Galatasaray'da doğrudan zirve rakipleri Beşiktaş ve Başakşehir'e alınacak galibiyetin puan kadar psikolojik bir üstünlük sağlayacağı da vurgulandı.

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi toplantı! Muslera ve Gomis...

OKAN BURUK'A PARA CEZASI
Sarı-kırmızılılarda Alanyaspor maçı sonrası cezalar belli oldu.

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi toplantı! Muslera ve Gomis...

Profesyonel Disiplin Kurulu, teknik direktör Okan Buruk'a, Alanyaspor maçı sonrası kulübün internet sitesinde de yer alan açıklamalarından ötürü 52 bin TL para cezası verdi, herhangi bir men cezası çıkmadı.

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi toplantı! Muslera ve Gomis...

Sarı-kırmızılı yönetici Erden Timur'a ise aynı maçında sonundaki açıklamalarından dolayı 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL cezası verildi.

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi toplantı! Muslera ve Gomis...

Öte yandan Alanyaspor mücadelesinde direkt kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakçı 2 maç ceza aldı.

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi toplantı! Muslera ve Gomis...

Deneyimli stoper Karagümrük ve haftaya oynanacak Beşiktaş derbisini kaçıracak.

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