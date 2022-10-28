Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi toplantı! Muslera ve Gomis...

Galatasaray'da hedef Dünya Kupası arasına kadar olan süreçte oynanacak 3 maça çevrildi.
Galatasaray'da hedef Dünya Kupası arasına kadar olan süreçte oynanacak 3 maça çevrildi.
Okan Buruk ve ekibi bu 3 maçlık süre zarfında 9 puan toplamak istiyor.
Milliyet'in haberine göre, bu bağlamda ilk adım da Fatih Karagümrük maçıyla beraber atılmak isteniyor.
Sarı-kırmızılılar daha sonra ise sırasıyla çıkacağı Beşiktaş ve Başakşehir karşılaşmalarını kazanarak araya hem moralli hem de iddialı şekilde girmeyi hedefliyor.
Böylece Dünya Kupası sonrası yeniden başlayacak lig yarışında daha güçlü olunması amaçlıyor.
Teknik direktör Okan Buruk ve yardımcıları tüm hesaplarını buna göre yapıyor.
Florya'da bütün planlamalar bu yönde yapılırken oyuncuların da kendi aralarında sürekli toplantılar düzenledikleri öğrenildi.
AĞABEYLER DEVREDE
Fernando Muslera ve Bafetimbi Gomis gibi takımdaki tecrübeli isimlerin bu toplantılara liderlik ettikleri belirtildi.
İSTANBUL AVANTAJI
Ayrıca Dünya Kupası'na kadar kalan sürede oynanacak 3 maçın da İstanbul'da olması bir diğer avantaj oldu.
Lig maçları için İstanbul dışına seyahat yapmayacak olan Galatasaray'da doğrudan zirve rakipleri Beşiktaş ve Başakşehir'e alınacak galibiyetin puan kadar psikolojik bir üstünlük sağlayacağı da vurgulandı.
OKAN BURUK'A PARA CEZASI
Sarı-kırmızılılarda Alanyaspor maçı sonrası cezalar belli oldu.
Profesyonel Disiplin Kurulu, teknik direktör Okan Buruk'a, Alanyaspor maçı sonrası kulübün internet sitesinde de yer alan açıklamalarından ötürü 52 bin TL para cezası verdi, herhangi bir men cezası çıkmadı.
Sarı-kırmızılı yönetici Erden Timur'a ise aynı maçında sonundaki açıklamalarından dolayı 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL cezası verildi.
Öte yandan Alanyaspor mücadelesinde direkt kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakçı 2 maç ceza aldı.
Deneyimli stoper Karagümrük ve haftaya oynanacak Beşiktaş derbisini kaçıracak.